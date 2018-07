Els lletrats del Parlament defensen garantir el dret a vot dels diputats suspesos

Els lletrats del Parlament donen suport a les tesis del president de la cambra, Roger Torrent, i defensen garantir el vot dels diputats suspesos. El mètode que proposen els serveis jurídics és que un diputat del mateix grup parlamentari sigui qui assumeixi "simultàniament la condició de substitut d'un altre diputat". D'aquesta manera, la substitució temporal permetria al diputat suspès "exercir el seu dret a vot" i mantenir la seva acta.



S'aconseguiria, així, que no s'alteressin les majories parlamentàries –favorables als independentistes– i es garantiria l'efectivitat real dels acords que es prenguin al ple del Parlament. Tot i això, l'informe emès aquest dilluns pels lletrats del Parlament conclou que correspon a la mesa "adoptar els acords pertinents, com a òrgan facultat per resoldre els dubtes o les llacunes reglamentàries".



A banda d'això, el document expressa els dubtes dels serveis jurídics respecte a l'article 384 bis i la seva aplicació, ja que consideren que aquesta llei afecta només "les persones vinculades a grups terroristes". La solució proposada, però, no priva les defenses dels diputats de presentar un recurs contra l'aplicació de l'article esmentat, com ja han fet.



L'escrit, presentat aquest dilluns a la tarda, respon a la petició que la mesa del Parlament va registrar el dijous 12 de juliol en relació a la interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena en què anunciava la suspensió automàtica dels diputats presos i exiliats.