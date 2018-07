La mesa demana un informe als lletrats sobre la suspensió dels diputats a l'espera de rebre la notificació de Llarena

La mesa del Parlament guanya temps. Després de conèixer, a través dels mitjans de comunicació, la resolució del jutge del Tribunal Suprem que suspèn els diputats processats per rebel·lió de JxCat i ERC, la mesa ha decidit demanar un informe als serveis jurídics del Parlament a petició del PSC. A l'espera de rebre la notificació oficial per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, sol·licita els lletrats que estudiïn l'efecte de la suspensió (si és automàtica o s'ha de votar al ple del Parlament) i com evitar l'afectació de les majories parlamentàries.

JxCat assegura que "no suspendrà ni substituirà" els diputats processats

Sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat després de visitar els presos polítics a Lledoners, que ni Jordi Sànchez, ni Jordi Turull ni Josep Rull abandonaran l'acta de diputat. Un gest que Torra ha agraït, segons ha explicat ell mateix als mitjans de comunicació. Més tard, en roda de premsa, la portaveu adjunt, Gemma Geis, ha reafirmat aquest posicionament asseverant que JxCat "no suspendrà ni substituirà" els diputats processats per rebel·lió. Ha argumentat que l'acusació és "injusta" i que s'ha demostrat més encara aquest dijous amb la decisió d'Alemanya de rebutjar l'entrega de Carles Puigdemont per aquest delicte.

En la roda de premsa posterior a la mesa del Parlament, el PP i el PSC han celebrat que s'hagi decidit demanar un informe jurídic però han deixat clar que, a parer seu, les suspensions s'han d'executar. Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el primer que s'ha de fer és suspendre els diputats i després decidir com s'aplica la resolució de Llarena en què s'indica que s'ha de trobar la fórmula per no alterar les majories parlamentàries. "Només faltaria que els poders legislatius votin sobre les sentències judicials", ha afirmat Carrizosa.

Per la seva banda, la CUP no ha volgut entrar a valorar la decisió de la mesa i ha reiterat que la mesa ha de desobeir la resolució de Pablo Llarena i garantir els drets polítics dels electes. "Estem en un estat d'excepció, la democràcia està suspesa de facto a Catalunya", ha expressat la diputada cupaire Natàlia Sànchez.

Hi haurà ple la setmana que ve?

Fonts parlamentàries recorden que la setmana que ve està previst el darrer ple abans de les vacances i que, per poder-lo celebrar, hauria d'estar resolta ja la decisió sobre la suspensió dels diputats. Hi ha fins a sis parlamentaris afectats (Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carles Puigdemont) que, en funció del que decideixi la mesa del Parlament, podran participar o no amb les votacions. Tampoc es descarta, a darrera hora, haver d'ajornar el ple.