Uns 200 militars retirats signen una declaració en defensa de Franco, "un militar exemplar per a tots els soldats"

Un total de 181 militars retirats de totes les graduacions han subscrit una declaració que defensa la figura del dictador Francisco Franco, a qui defineixen com a "militar exemplar per a tots els soldats" mentre denuncien que està sent "vilipendiat fins a extrems inconcebibles, sense cap objectivitat". L'anomenada 'Declaració de respecte i desgreuge al general Francisco Franco Bahamonde. Soldat d'Espanya' ha sumat la signatura de 30 generals ja retirats, però també d'almiralls, coronels, comandants, tinents coronel, diversos capitans i un sergent primer.

Segons argumenten, han donat aquest pas "després dels permanents atacs" a la figura de Franco, "esborrant sense pressa però sense pausa tot vestigi de la seva tasca per Espanya en els moments històrics que li va tocar viure". Segons la seva opinió, les crítiques a Franco estan basades en "la tergiversació de la història" i amb uns objectius "espuris que posen vermell a qualsevol estudiós de la veritat històrica"; pel que surten en la seva defensa sentint-se emparats per les Reals Ordenances per a les Forces Armades, que resen que "l'homenatge als herois que la van forjar i a tots els que van lliurar la seva vida per Espanya és un deure de gratitud i un motiu d'estímul per la continuació de la seva obra".

Per això, els signants de la declaració recomanen la lectura "assossegada i objectiva" del full de serveis de Franco, de la qual destaquen que "sempre va sol·licitar els llocs de més risc i fatiga, disciplinat, subordinat i sempre preocupat pels soldats a les seves ordres, als quals manava amb l'exemple, va ser ferit de gravetat en combat i ascendit diverses ocupacions per mèrits de guerra". A més, asseguren que Franco va ser "lleial" a la II República, però després va assumir la defensa d'una Espanya "agredida i assetjada pel comunisme internacional acceptat i adoptat pel Front Popular". "Dels anys posteriors a la contesa, es compten ara successos que sacsegen la sensibilitat dels més forts. Fins i tot aquells que puguin atribuir-se a fets reals, se'ls matisa amb episodis mancats d'autenticitat i s'esquiva la situació del moment en que van esdevenir amb per tal de criminalitzar qualsevol actitud per justa que fos ", argumenten sobre els anys de dictadura.

En aquest sentit, insisteixen que les crítiques a Franco només tenen la finalitat que les noves generacions "ignorin i si cal menyspreïn" aquest període "important" de la història, "tractant de justificar amb això un fals progrés que amaga la realitat de l'actual enfonsament territorial de la Nació i la manifesta desigualtat entre els espanyols ". I demanen als autors d'aquesta "campanya infame" en al·lusió al govern de Pedro Sánchez tornar a "la veritat històrica" i acabar "amb el seu perversa pretensió" d'exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos i la posterior transformació o destrucció d'aquest "símbol de la reconciliació".