La ministra de Sanitat hauria obtingut el seu màster de forma irregular, segons eldiario.es

La ministra de Sanitat, Carmen Montón, hauria obtingut el seu màster en estudis interdisciplinaris de gènere a la Universitat Rey Juan Carlos de forma irregular. Segons publica eldiario.es, Montón hauria començat el màster quan la meitat de les assignatures ja havien acabat. Quan va començar a cursar aquesta titulació, l'actual ministra era diputada i portaveu d'igualtat del PSOE. En total, la ministra va obtenir sis assignatures de dotze –amb tres excel·lents, un notable i dos aprovats– sense tenir contacte amb els professors, segons la mateixa ministra ha admès al diari digital.

Un dels excel·lents que va obtenir va ser atorgat per Enrique Álvarez Conde, el director de l'institut que va organitzar els màsters de Cristina Cifuentes i Pablo Casado, i que està imputat en la investigació judicial d'aquests dos postgraus. Una altra de les professores és la directora del màster, Laura Nuño, que també està imputada en el cas del màster de Cifuentes.

El màster que va cursar la ministra de Sanitat l'organitzava l'Institut de Dret Públic de la Universitat Rey Juan Carlos, que recentment ha estat clausurat arran del descobriment de nombroses irregularitats. Entre els professors de la titulació de Montón també hi ha Pablo Chico de la Cámara i Clara Souto, tots dos imputats pel cas del màster de Cifuentes.

A diferència del cas de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Montón sí que té una còpia de seu treball de final de màster, que va ser dirigit per la professora Laura Nuño i que girava al voltant de la reproducció assistida.

Entre les irregularitats detectades hi hauria diverses contradiccions entre les versions d'alguns professors i les de la ministra. És el cas, per exemple, d'una convalidació d'una assignatura sobre feminisme, en què la professora assegura que no recorda haver vist Montón a classe perquè l'assignatura se li va convalidar, mentre que ella afirma que no va sol·licitar cap convalidació.

A més, les dates en què va obtenir el títol no coincideixen amb les de les notes. Així, en l'expedient de Montón figuraria que totes les assignatures es van aprovar en el curs 2010/11. Però el títol oficial emès per la universitat té una altra data i Montón va assegurar que va acabar el màster "el juny del 2012".