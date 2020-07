El mòbil de Torrent va ser espiat per un programa que només es ven a governs

El mòbil del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, d'Esquerra Republicana de Catalunya, va ser objectiu de Pegasus, un programa espia desenvolupat per la companyia israeliana NSO que en teoria només poden comprar governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme. La revelació apareix publicada després d'una investigació conjunta d' El País i The Guardian difosa en les primeres hores d'avui a la matinada. La porta d'entrada per instal·lar el programa espia al terminal de Torrent i a 1.400 mòbils de tot el món es va identificar entre l'abril i el maig del 2019, quan WhatsApp va patir una fallada de seguretat. Així, només va fer falta una trucada perduda de vídeo des de WhatsApp per infectar el telèfon, sense necessitat d'obtenir cap resposta.

Els mòbils de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, actualment exiliada a Suïssa, i d'un advocat vinculat al món independentista, Jordi Domingo, també haurien sigut espiats.

Citizen Lab, un grup de ciberseguretat de la Munk School ubicat a la Universitat de Toronto, va ser l'encarregat d'investigar l'atac massiu del programa israelià. Els dos diaris esmentats han tingut accés a l'informe de víctimes (almenys 130 casos amb representants de la societat civil) que van ser monitoritzades, entre les qual hi ha Torrent, Gabriel i Domingo.

Gràcies a Pegasus, els responsables de l'atac van poder escoltar les converses de les seves víctimes, llegir els seus missatges, accedir a la memòria del mòbil, fer captures de pantalla, espiar l'historial de navegació i, fins i tot, controlar de manera remota la càmera i el micròfon per veure i sentir el que passava al lloc on era el mòbil en aquell moment.

De moment no s'ha pogut identificar qui va ordenar l'atac al president Torrent, però en l'època de monitorització el màxim representant de la cambra catalana va participar en desenes de trobades polítiques i va declarar com a testimoni al Tribunal Suprem en el judici de l'1-O. "Sentia coses estranyes. Se m'esborraven missatges de WhatsApp i els historials de les converses. A la gent del meu entorn no li passava", ha relatat Torrent a aquests dos mitjans. També ha afegit: "[L'atac amb l' spyware corrobora i] Confirma les pors o les idees que els independentistes teníem sobre l'estat espanyol, disposat a utilitzar tots els mecanismes a la seva disposició per anar després contra 'un projecte polític legítim. Sembla erroni i inacceptable des del punt de vista democràtic i pel que fa a l’estat de dret. També em sembla immoral que una gran quantitat de diners públics es destini a comprar programes que es puguin utilitzar com a eina per a la persecució de la dissidència política".

El govern espanyol no té constància que el president de Parlament hagi sigut objecte d'un hackeig, segons fonts de l'executiu consultades pels dos diaris. A més, des del CNI han remarcat que actuen sempre "d'acord amb l'ordenament jurídic i amb absolut respecte a la legalitat vigent" sota la lupa d'un magistrat del Tribunal Suprem. NSO s'ha negat a aclarir si Espanya figura en la seva cartera de clients. "A causa de la confidencialitat, no podem confirmar quines autoritats fan servir la nostra tecnologia", han dit.

Com ja s'ha apuntat, a part del president de Parlament, el radar de Pegasus també va apuntar al mòbil de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, segons el seu advocat, Olivier Peter. L'exdiputada va exiliar-se el 2018 a Suïssa per no declarar davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que la investigava per rebel·lió, malversació i sedició durant el referèndum de l'1-O. El magistrat va dictar el febrer del 2018 una ordre de cerca i captura contra Gabriel.

El membre de l'ANC i militant del PDECat Jordi Domingo, que treballa a la Diputació de Tarragona, també figura entre la llista de les 130 persones espiades. "Un investigador de Citizen Lab em va trucar el mes d'octubre passat per informar-me que el meu mòbil va ser hackejat abans del 2019", ha admès a aquests dos mitjans.