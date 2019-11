La mobilització del CDR no aconsegueix l'objectiu d’arribar a la plaça Urquinaona

Dos dissabtes després dels últims aldarulls a la ciutat de Barcelona, el CDR del Barcelonès ha convocat una manifestació amb el lema Ho tornarem a fer que emplaçava els manifestants a arribar a la plaça Urquinaona, símbol de les protestes, per dirigir-se després a la comissaria de la Policia Nacional de la Via Laietana. Les cinc-centes persones que han secundat la convocatòria –una xifra molt més baixa que la dels dies forts després de la sentència– no han pogut ni arribar a Urquinaona pel blindatge policial.

Els manifestants han començat la manifestació per la ronda Sant Pere, però a l’altura de plaça Catalunya els Mossos els han barrat el pas i també al carrer Fontanella, cosa que ha obligat els manifestants a pujar pel passeig de Gràcia fins a la Gran Via. Allà han intentat baixar per diferents carrers, i ho han estat a punt de fer per Roger de Llúria, però l’arribada de noves dotacions policials els ho ha impedit. Ha estat en aquest indret on alguns joves han llançat els primers objectes.

Com si es tractés del joc del gat i la rata, els manifestants han pogut escapolir-se pel carrer Girona fins que a la confluència amb Ausiàs March la Policia Nacional, que ha reforçat l’operatiu, ha efectuat les primeres càrregues de la nit. Davant la batussa, els manifestants han retrocedit i han baixat per Bailèn, aquest cop fins arribar a Ali Bei, on han muntat una barricada amb dos contenidors. Una acció que han aprofitat els agents dels Mossos per dispersar els manifestants a peu i amb furgonetes en una persecució que s'ha allargat pel passeig de Sant Joan fins a la plaça Tetuan, on es volien reagrupar. Tampoc ho han pogut aconseguir perquè tant els antidisturbis de la Policia Nacional com dels Mossos els han seguit fins a la Gran Via, on de nou han tornat a colpejar algun manifestant que s’havia quedat endarrerit.

El fort desplegament policial ha comportat que els manifestants, ja dispersats en petits grups, aprofitessin els concerts que feia el Tsunami Democràtic a la plaça Universitat per camuflar-se entre els milers d’assistents a l’acte. Les furgonetes de la policia ja no s'hi han acostat i des de la distància han controlat si els manifestants es tornaven a reagrupar, cosa que ja no ha passat. Sigui com sigui, el dispositiu policial per blindar la plaça Urquinaona ha durat fins gairebé la mitjanit per evitar nous intents.