El nacionalisme espanyol s'indigna per la petició de Mèxic a Felip VI: "És una ofensa a Espanya"

La petició del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, al rei d'Espanya, Felip VI, que demani excuses pels "abusos" comesos pels conqueridors espanyols en l'arribada a Amèrica ha recollit el rebuig generalitzat dels partits espanyols, i també del govern de Pedro Sánchez. Tant Ciutadans com el PP i el PSOE han considerat que la petició està fora de lloc, tot i que amb un to diferent. El nacionalisme espanyol ha sigut el més expeditiu en la crítica, amb el president del PP, Pablo Casado, considerant-ho una "ofensa a Espanya", i demanant a Sánchez una resposta contundent contra López Obrador.

"El govern d'Espanya ha de dir a aquest tipus de governs esquerranosos que no compartim aquestes paraules", ha declarat Casado, que ha considerat que Sánchez no ha sigut prou contundent perquè el president mexicà és el seu "amic". És coneguda la visió de Casado sobre la conquesta. El líder popular va afirmar en un acte de commemoració del 12 d'Octubre que, "juntament amb la romanització, la Hispanitat és la fita més important de la humanitat", en un excés verbal que li va valer moltes crítiques, però que, a grans trets, continua en el corpus discursiu del dirigent conservador, que ha afirmat que sobre aquest fet històric pesa una "llegenda negra" escrita per "l'esquerra acomplexada".

Més contundent encara ha sigut l'exportaveu del PP al Congrés Rafael Hernando, que en un tuit ha vorejat el supremacisme i l'insult, i ha dit: "[Cal] recordar-li a aquest senyor [el president mexicà] que els espanyols vam ser allà i vam acabar amb el poder de tribus que assassinaven amb crueltat i acarnissament els seus veïns, i que per això uns pocs ajudats pels que eren perseguits i esclavitzats van conquerir i civilitzar aquesta terra. Que estudiï una mica". Encara des del nacionalisme espanyol, Albert Rivera ha coincidit amb Casado a considerar una "ofensa" per a Espanya la carta i les paraules de López Obrador i l'ha acusat d'estar "falsejant la història" i buscant "enfrontament".

Els dos partits de dretes s'han sumat, doncs, tot i que amb més contundència, a la posició oficial del govern de Pedro Sánchez, que ha rebutjat accedir a les peticions del president mexicà. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha rebutjat que el rei Felip VI demani disculpes, mentre que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha considerat "extemporània" la petició.

Així, entre els partits espanyols, només Podem ha fet costat a la petició del president mexicà. Ha sigut la portaveu adjunta al Congrés, Ione Belarra, qui ha considerat que López Obrador té "molta raó" al demanar excuses i s'ha compromès a impulsar des de Podem un procés de memòria democràtica i colonial "que restauri les víctimes".