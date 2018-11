‘Cospegate’, nous episodis sobre els encàrrecs a Villarejo

La sèrie Cospegate -la relació teixida des del juliol del 2009 per María Dolores de Cospedal, secretària general del PP, i l’excomissari José Villarejo- tindrà nous episodis aquest dilluns i dimarts. Es tracta de contingut addicional, que publicarà Moncloa.com, dels enregistraments de les reunions -en les quals també participava la parella de Cospedal, Ignacio López del Hierro- en què es va formalitzar l’encàrrec d’investigar personalitats, com Javier Arenas, i també polítics en actiu. Segons fonts consultades, això podria suposar una transició “de rostir a incinerar políticament” Cospedal.

Segons aquestes fonts, el president del partit, Pablo Casado, ja està preparat per trencar relacions amb Cospedal. A més, també s’han filtrat nous àudios en què Villarejo parla de Margarita Robles, actual ministra de Defensa, com una mala persona o una persona nociva. Robles, precisament, va decidir el 1994, juntament amb el llavors director de la Policia, Ángel Olivares, prescindir dels serveis de Villarejo, que segons va revelar Robles fa poc es va negar a signar el seu cessament.

“Jo conec Villarejo igual que el coneix mig Espanya. No sé si tindrà tothom gravat, però sé que ha parlat amb molta gent. Jo tenia l’obligació de recopilar informació... Aquesta persona tenia una agència d’investigació autoritzada per la Policia”, va explicar Cospedal. El PP, a més, ha assenyalat que tot era perfectament legal en les relacions entre Cospedal i Villarejo i que l’expresident Mariano Rajoy n’estava al cas. Amb tot, Cospedal no va acudir a la pretesa “agència d’investigació de Villarejo”. L’excomissari tenia informació del sumari del cas Gürtel perquè treballava a la Policia, i en les converses conegudes la fa servir per advertir el PP d’operacions imminents, com ara escorcolls i detencions: col·labora amb una tasca d’obstrucció a la justícia, segons els enregistraments, i en completa deslleialtat professional. Implica en aquesta mateixa tasca el que va ser cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), el comissari José Luis Olivera.

“Una cosa és deixar anar tres o quatre afirmacions de mal gust en un dinar informal, com podria ser el cas de la llavors fiscal Dolors Delgado, i una altra contractar oficialment un comissari en exercici de la seva activitat amb coneixement d’informació sota secret sumarial, com sembla que és el cas de Cospedal”, assenyala a l’ARA un magistrat.