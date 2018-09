Sense novetats del judici oral fins al 2019

Secretaria de la sala segona del Tribunal Suprem, el divendres 28 de setembre a les 13 hores. Els lletrats Marina Roig i Àlex Solà compareixen davant el funcionari judicial. Li expliquen que no poden evacuar l’anomenat tràmit d’instrucció, que dona pas a la confirmació pel tribunal d’enjudiciament de la interlocutòria de conclusió -que ha dictat el magistrat Pablo Llarena-; el llindar de la interlocutòria d’obertura de judici oral i la fase de qualificació dels fets per part de les acusacions.

Per què? Roig, que ha presentat una acta notarial i una llista dels documents, explica al funcionari que el material de la causa pujada al núvol informàtic disponible per als advocats per exercir la defensa dels seus clients és manifestament incomplet i que no poden, per tant, evacuar la instrucció, prevista a l’article 627 de la llei d’enjudiciament criminal.

El funcionari entra al núvol del Tribunal Suprem i conclou que tot està en ordre. “No senyor. Si entra al núvol dels advocats veurà tot el que hi falta”. El funcionari hi accedeix i comprova que “el seu núvol” té molt més material que el de Roig. Hi ha, doncs, un problema tècnic que, d’altra banda, ja havien advertit altres lletrats, a finals d’agost, com és el cas de Jordi Pina, que representa Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. En canvi, la fiscalia i l’acusació de Vox, tot i que tenien el mateix material que els lletrats, van evacuar igualment el tràmit d’instrucció. El secretari transmet la situació a la lletrada d’administració de justícia, María Antonia Cao. Sempre amable i respectuosa, Cao diu als lletrats que si s’esperen anirà a dictar la providència i se’n podran endur una còpia al moment.

“I vist el que s’ha demanat [a la compareixença], s’insta el ministeri de Justícia perquè com més aviat millor es procedeixi a resoldre la incidència en relació amb la documentació que hi ha al núvol judicial. Un cop resolta, es concedeix a les defenses un nou termini de dos dies a l’efecte de l’article 627 de la llei d’enjudiciament criminal”.

L’exemple evidencia que si bé s’ha habilitat el mes d’agost per continuar els tràmits, de poc ha servit. Caldrà veure si Justícia resol el tema tècnic i es pot dictar la interlocutòria la primera setmana d’octubre, confirmant la resolució de Llarena. Fonts judicials consultades assenyalen que abans del Pilar (12 d’octubre) es podria comptar amb l’esmentada confirmació i amb la interlocutòria d’obertura de judici oral.

A més d’aquesta última, caldrà completar el tribunal -ara ja hi ha cinc magistrats designats: Manuel Marchena, president i ponent del tribunal; Luciano Varela; Juan Ramón Berdugo; Andrés Martínez Arrieta, i Antonio del Moral- amb dos jutges més, perquè en casos transcendents es requereixen set magistrats. També caldrà assenyalar la data de l’inici del judici i el lloc on es farà. A partir d’aquí comença el procés de qualificació. Primer es donarà cinc o deu dies a la fiscalia i a Vox, i després a les defenses.

Als seus escrits, les defenses plantejaran, com és normal, els “articles de pronunciament previ”, que han de resoldre els magistrats immediatament, abans de començar el judici. Per exemple: es qüestionarà la competència del Suprem per enjudiciar la causa del Procés. I aquest punt és molt important de cara a les intencions de les defenses, posades en el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg (TEDH). Per què? Perquè l’embrió del tribunal d’enjudiciament -quatre magistrats dels cinc de la sala d’admissió- ja es van pronunciar a favor de la competència, el 31 d’octubre del 2017, a admetre la querella a tràmit. En aquest aspecte, per tant, ja no són imparcials. Estan contaminats en una qüestió important com és la competència o jurisdicció per jutjar el cas.

Qui seran els dos magistrats que completaran el tribunal de set? La idea era que fossin Ana Ferrer i Andrés Palomo. Però informacions recents apunten ara que una de les noves magistrades acabades d’incorporar al Suprem, Susana Polo, procedent del sector progressista, entraria al tribunal d’enjudiciament.