Podem s’empassa els primers gripaus del mandat

Preparant el terreny, Pablo Iglesias ja advertia la militància a mitjans de novembre, just després de firmar l’acord per a un govern de coalició amb Pedro Sánchez, que “caldria cedir en moltes coses”. “Recordeu que el cel es pren amb perseverança”, assenyalava en una carta a la militància, adaptant la frase que va pronunciar el 2014 després de l’eclosió de Podem. Els pronòstics s’han complert. Tan bon punt ha començat la legislatura el partit lila ja s’ha hagut d’empassar els primers gripaus. Tots els ministres d’Unides Podem, incloent-hi el de Consum, el líder del Partit Comunista, Alberto Garzón, van aplaudir dilluns el rei en l’acte solemne d’obertura de les Corts. I l’endemà Unides Podem votava amb el PSOE, el PP, Vox i Cs en contra de fer públic el full de serveis del torturador franquista Antonio González Pacheco, més conegut com a Billy el Niño.

Iglesias va sortir al pas de les crítiques i va reconèixer que havien comès un error en el cas de Billy el Niño. Però el mal ja estava fet. Unides Podem no va aclarir per què es va cometre aquest “error” quan el 2018 havia arribat a posar com a condició per pactar amb el PSOE retirar la condecoració al policia franquista. El nou portaveu del partit al Congrés, Pablo Echenique, va justificar inicialment que hi havia dubtes jurídics i que no era legal desclassificar una informació que ja han publicat diversos mitjans. Després, i vist el sarau, va canviar d’argument.

Com a resultat, però, el partit va acabar aconseguint que el primer dia de ple al Congrés de la nova legislatura fos plàcid, amb la convalidació per àmplia majoria del decret per a la revalorització de les pensions i de l’augment d’un 2% del sou dels funcionaris -que de retruc també suposa un increment de les retribucions dels diputats-. Dimecres EH Bildu va tornar a registrar la proposta perquè Unides Podem voti a favor de desclassificar la informació, però igualment no sumarà prou suports per tirar endavant si el PSOE no canvia de parer.

Els ministres d’Unides Podem també han topat amb les seves pròpies contradiccions a l’hora de justificar l’ovació al rei dilluns al Congrés. La titular d’Igualtat, Irene Montero, es presentava aquesta setmana com a republicana en una entrevista a la SER i alhora defensava aplaudir el rei. “El respecte a les institucions forma part dels valors del republicanisme. Jo soc republicana però, com a part del govern, respecto la institució. Soc als bancs blaus i he de fer el que fa el govern [espanyol]”, deia. Al mateix temps, però, donava a entendre que si no hagués sigut a l’executiu hauria fet el mateix que el 2016: no aplaudir ni l’entrada de la família del rei ni el discurs. En aquest context, Montero va defensar que si per “apujar el salari mínim interprofessional (SMI)” o aprovar lleis que protegeixin les “llibertats sexuals” han d’aplaudir el cap d’estat, ho faran.

La pressió de l’oposició

El govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s’ha conjurat per a una legislatura llarga i de moment intenta airejar el mínim de diferències. El líder de Podem ja alertava al novembre de les “contradiccions” a les quals haurien de fer front si volien estar quatre anys a l’executiu. El primer gripau que es van empassar va ser el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l’Estat. Però, com diuen a la Moncloa, la unitat entre socis serà directament proporcional a la pressió que rebin des de l’oposició i el món judicial. I la triple dreta, en aquest sentit, no té cap intenció de frenar.