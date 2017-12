La participació definitiva del 21-D cau fins al 79,04%, 1,8 punts menys que a les generals del 1982

El 21-D es va aconseguir una participació històrica en unes eleccions catalanes però no es va assolir el rècord de vots en uns comicis a Catalunya. Les dades definitives publicades aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) –pàgines 378 a 387– fan caure la participació registrada inicialment (81,94%) al 79,04%.

La xifra, que consolida el 21-D com les eleccions autonòmiques a Catalunya amb més participació a la història (i això que el 27-S va registrar un important 74,95% de vots emesos), continua 1,78 punts per sota del 80,82% que es va assolir a Catalunya a les eleccions generals del 1982, on el PSC va aconseguir 25 diputats i el PSOE de Felipe González, la majoria absoluta (202 escons) al Congrés.

Les dades definitives proclamades aquest divendres revelen que un total de 4.393.099 persones van anar a votar, de les quals 4.377.007 van emetre vots vàlids, 19.431 blancs i 16.092 nuls. Els resultats definitius per als partits amb representació parlamentària són els següents:

Cs: 1.109.732 vots (25,35%) i 36 escons

Junts per Catalunya: 948.233 vots (21,66%) i 34 escons

ERC: 935.861 vots (21,38%) i 32 escons

PSC: 606.659 vots (13,86%) i 17 escons

Catalunya en Comú-Podem: 326.360 vots (7,46%) i 8 escons

CUP: 195.246 vots (4,46%) i 4 escons

PP: 185.670 vots (4,24%) 4 escons