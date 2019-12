Sánchez i els jutges espanyols

Entre les moltes coses que el Procés ha posat de manifest, hi ha que la democràcia espanyola fa aigües pel sistema judicial. Tradicionalment els polítics espanyols, del PSOE i el PP, han tingut terror a jutges i fiscals. Coneixen de sobres el seu biaix ideològic, la seva arrogància i les seves ganes de protagonisme, i, sobretot, la seva concepció patrimonial de l’Estat i el seu menyspreu indissimulat pels polítics democràticament elegits. Per això, ara que la pilota és a la teulada de Pedro Sánchez, la gran pregunta és si tindrà valor d’enfrontar-se als jutges espanyols per equilibrar els poders de l’Estat i donar el pes que toca a la política. Si ho fa, sap que patirà, que els fiscals se li revoltaran, que serà atacat des de dins del sistema. Però aquesta és l’única manera de convertir Espanya en un país europeu. I l’únic camí per resoldre, al seu torn, la qüestió catalana.