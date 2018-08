Sánchez i Merkel acorden intensificar les negociacions amb Marroc i els països d'origen dels migrants

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha arribat aquest dissabte a les 13.00 hores al Palacio de los Guzmanes, seu de la Fundació Casa Medina Sidonia a Sanlúcar de Barrameda (Cadis), on l'esperava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per dinar plegats.

A l'entrada del Palau, Merkel i el seu marit, Joachim Sauer, han estat rebuts per Pedro Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez, davant la mirada de més d'un centenar de curiosos, en una zona controlada per un fort dispositiu de seguretat.

Merkel i Sánchez abordaran aquest cap de setmana a la casa de vacances dels presidents espanyols a Doñana els temes centrals de l'agenda europea, com la política migratòria i de defensa, la unió monetària i econòmica i el pilar social de la UE, per avançar en una posició i una estratègia comunes.

Es tracta de la segona trobada bilateral entre els dos, després de la mantinguda el 26 de juny a Berlín, tot i que s'han trobat en tres ocasions més a Brussel·les.

Després del dinar de treball, els dos mandataris, que creuen tenir "una visió compartida" del problema dels fluxos migratoris, han anunciat en roda de premsa que intensificaran les negociacions per arribar a acords amb el Marroc i els països d'origen i de trànsit de les persones migrades. Sánchez i Merkel també han acordat impulsar a Europa mesures per millorar l'acollida i repartiment dels refugiats i dels immigrants que arriben a les costes.

El president del govern espanyol ha aprofitat la roda de premsa posterior per reclamar a PP i Cs que rebaixin el seu to en les crítiques per la política migratòria, en considerar que "no estan fent oposició al govern espanyol sinó a l'Estat" pels plantejaments que impulsen i l'enduriment de la seva posició. Alhora, els ha ofert un "pacte d'Estat" sobre la qüestió en benefici de tothom.

Demà, la jornada estarà dedicada a la naturalesa i Sánchez ensenyarà a Merkel la platja i el Parc Nacional de Doñana, així com la tasca que es fa des del centre de cria en captivitat del linx ibèric El Acebuche per a la defensa i recuperació d'espècies amenaçades.

La part més privada, en què tots dos conversaran en anglès sense traductors pel mig, inclou un sopar avui i un dinar demà, en els dos casos amb els seus respectius cònjuges.