Sánchez accepta, finalment, participar als dos debats electorals: a RTVE, el dia 22, i a Atresmedia l'endemà

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acceptat, finalment, participar en els dos debats electorals que estaven sobre la taula. El primer serà el dilluns 22 d'abril a RTVE amb els candidats del PP, Cs i Unides Podem, i el segon serà l'endemà, dimarts 23 d'abril, amb el mateix format, a Atresmedia, segons ha informat aquest divendres la direcció del PSOE.

Sánchez, que assenyala que així el PSOE "no podrà ser acusat mai d'impedir la celebració del debat", resol d'aquesta manera el conflicte generat al voltant dels debats electorals, en què el PP, Cs i Unides Podem apostaven per debatre el dia 23 a Atresmedia i el PSOE per fer-ho a RTVE el mateix dia. Una situació a la qual es va arribar després que la Junta Electoral Central (JEC) no permetés el debat a cinc amb Vox que tots ells havien acceptat celebrar el 23 a Atresmedia.

Segons el PSOE, Sánchez ha demanat al seu Comitè Electoral que reconsideri la seva posició i accepti els dos debats, "davant la possibilitat real que no nhi hagués cap".

El Comitè Electoral dels socialistes, que coordinen el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, i el consultor Iván Redondo, ha lamentat la "impossibilitat dels diferents partits i dels operadors públics i privats d'arribar a un acord en l'organització d'una única emissió televisiva, tal com és la norma internacional repetida en totes les democràcies avançades del món".

Després de subratllar que Sánchez "hagués preferit fer un únic debat entre les principals formacions estatals que concorren a les eleccions", ha defensat que "Espanya necessita grans acords i majories" i que la posició del president està "basada en l'acord públic dels tres partits d'oposició respecte a la seva participació en els debats". "Si mantenen una opinió coincident, no serà per part del PSOE que no s'arribi a una solució de consens", assenyala el comunicat dels socialistes, que remarca que forma part dels seus "principis polítics" el "primar l'acord entre majories".

També considera que és una "anomalia la celebració de dos debats presidencials en dos dies consecutius" i recorda que "no hi ha cap precedent en la història de les democràcies occidentals d'un plantejament semblant des de la invenció de la televisió".

El PSOE defensa que els debats electorals entre candidats a la presidència del govern espanyol són un compromís amb els ciutadans assumit des que, el 1993, Felipe González va acceptar, sent president del govern, la celebració del primer debat en democràcia.Des d'aquesta data, mai un candidat socialista ha rebutjat la celebració de debats en les diferents campanyes que han tingut lloc, apunten, i subratllen que el PP va rebutjar celebrar-ne els anys 1996, 2000 i 2004.

El comunicat també remarca que, el 2015, el PP va pactar amb la cadena privada que organitzava el debat electoral no ser representat pel seu candidat a la presidència i que, el 2016, de nou, el PP va rebutjar la celebració d'un 'cara a cara' entre els caps de llista dels dos principals partits.

Després d'insistir en la necessitat de regular els debats electorals, per "facilitar la seva celebració ordenada i recurrent" i impedir la "creació d'innecessaris conflictes entre els partits i els operadors televisius", el PSOE recalca que serà un "honor" per a Pedro Sánchez mantenir dos debats i poder explicar a la ciutadania el seu projecte per a Espanya i la seva acció de govern.

El comunicat conclou que el PSOE espera que els dos debats serveixin per "mobilitzar els indecisos, a més de mostrar als espanyols les mentides, la demagògia i les insídies amb que fan servir els líders de les dretes" per atacar el candidat socialista.

Casado i Rivera participaran als dos debats

El líder del PP, Pablo Casado, participarà als dos debats, a TVE i Atresmedia, segons han confirmat aquest divendres fonts del partit. La formació conservadora ha acusat Sánchez d'haver "reculat" obligat pel "desgast electoral" i per la pressió que han exercit els partits de l'oposició. "Sánchez té pànic a les urnes i al debat", ha assegurat el secretari general del PP, Teodoro García Egea. Fonts del PP han subratllat que ha quedat "en evidència" l'ús partidista de les institucions públiques per haver obligat TVE a canviar de data el debat.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, també ha confirmat la seva presència a les dues cites televisives, dilluns i dimars, i ha carregat contra Sánchez per haver intentat, segons el candidat del partit taronja, "no estar en aquest debat". Rivera defensa que la participació a debats electorals sigui obligatòria. "Ho sento molt, Pedro Sánchez, però els espanyols volen debat. Jo proposo i ho poso al programa que estigui regulat per llei. Prou ja de cacicades i de Rajoy i Sánchez que no fan debats", ha assegurat Rivera. Fonts de Cs han reclamat la dimissió de l'administradora única de RTVE, Rosa Maria Mateo, per haver-se plegat a les exigències de Pedro Sánchez.