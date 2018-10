Pedro Sánchez també vol el seu besamans

Un suposat malentès de protocol ha provocat aquest divendres una situació confusa entre els reis i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, Begoña Gómez, després de saludar-se al començament de la recepció celebrada al Palau Reial amb motiu de la festa nacional espanyola. En la seva estrena com a cap de l'executiu en l'acte que s'organitza anualment al palau el 12 d'octubre, Sánchez i la seva dona han estat els primers a saludar al senyor Felip i Letizia al Saló del Tron. Però en comptes de continuar avançant s’han quedat al costat dels monarques, compartint així el besamans amb ells fins que un membre de protocol de la Casa Reial els ha convidat a marxar.

El besamans segueix un ordre protocolari. Després del president del govern hi ha la presidenta del Congrés, Ana Pastor; el del Senat, Pío García-Escudero; el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, i el del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, alguns d'ells amb les seves parelles. Tots ells encapçalen els centenars de convides que fan una filera per saludar breument els monarques.

Sánchez i la seva dona, però, en comptes d’avançar s'han col·locat al costat dels reis. Pastor, sorpresa, els ha donat la mà i ha estat en aquest moment quan un membre del servei de protocol de la Casa Reial els ha advertit que no havien de romandre aturats, sinó avançar.

La Moncloa ha negat que es tracti d'un error de Sánchez, ni que tingués intenció d'alterar el protocol i la Casa del Rei ha dit que el matrimoni "vanseguir en tot moment les indicacions" que li va donar la Sarsuela a l'inici de la recepció celebrada al Palau Reial

En un primer moment, el govern espanyol va justificar que Sánchez i la seva dona es quedessin al costat dels reis en què hi hauria una foto amb les màximes autoritats de l'Estat. Davant la controvèrsia generada per l'episodi, la Moncloa ha comunicat que "es remet a les explicacions públiques" ofertes per la Sarsuela "en el sentit que el president i la seva dona han seguit en tot moment les indicacions que els ha donat la Casa Reial".