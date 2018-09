Pedro Sánchez, sobre els presos polítics: "No puc afirmar res perquè soc el president"

"No puc afirmar res perquè soc president del govern". Així s'ha expressat respecte la situació dels presos independentistes el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a 'El objetivo' de la Sexta, en què ha defensat que sempre ha volgut "respectar poder judicial". En aquest sentit, Sánchez ha afirmat que té "una opinió" al respecte, però que no es pronunciarà perquè "té molt respecte al procediment".

Una vegada més, ha insistit que el problema de Catalunya no "es resoldrà si posem per davant el conflicte" i ha tornat a proposar un referèndum d'autogovern. "M'agradaria que l'independentisme fes un exercici d'autocrítica: es va fer bé el 6 i 7 de setembre?", ha reflexionat el president del govern espanyol, que ha afegit que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria d'obrir un diàleg entre catalans.

Pel que fa a un possible avançament electoral, no ha descartat pugui haver-hi eleccions aquest mateix any si primés el conflicte amb els grups que li van donar suport a la moció de censura. "Si he après alguna cosa és a no enganxar-me els dits el just", ha afirmat, sense concretar si descarta o contempla l'avançament.

No anirà al Congrés per parlar de la tesi

Després d''haver viscut la setmana més difícil des que va arribar a Moncloa fa 100 dies, Sánchez ha tornat a negar que hagi comès un plagi en la seva tesi doctoral i ha negat qualsevol tipus de tracte de favor "en absolut" per part del tribunal de la Universitat Camilo José Cela.

Sánchez ha descartat presentar cap querella contra els mitjans que van publicar-ho (si s'escaigués ha assegurat que seria una demanda) i ha avançat que es negarà a comparèixer al Congrés per parlar de la tesi.

Pel que fa a la dimitida ministra de Sanitat, Carmen Montón, Sánchez ha tornat a mostrar el seu suport i ha defensat que ella no el va mentir. "A mi no em va mentir la ministra de Sanitat i estic agraït que fes un pas al costat perquè no es vegi enterbolida la gestió en salut pública del govern", ha expressat.

Bombes a Aràbia Saudita

Després que esclatés la polèmica passada i d'un altre tomb de l'executiu, Sánchez ha justificat el viratge respecte la venda de bombes a Aràbia Saudita assegurant que "quan la ministra de Defensa va expressar la seva intenció de paralitzar el contracte no s'adonava de les repercussions que podia tenir". "Vaig prioritzar mantenir relacions amb el país i els llocs de treball a Cadis, ha insistit Sánchez a l'entrevista d'aquest diumenge a 'El Objetivo' a La Sexta, en què ha insistit que "una cosa són els projectils de precisió i una els que s'utilitzen indiscriminadament".