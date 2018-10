El portaveu del Parlament Europeu descarta mediació de la UE per resoldre el conflicte de Catalunya

El portaveu i director de Comunicació del Parlament Europeu, el català Jaume Duch, ha augurat que la Unió Europea no intervindrà en la situació política catalana: "Si això hagués hagut de passar, ja hauria passat, i si no ha passat probablement ja no passarà". En el marc d'una conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzada per 'La Vanguardia', l'Associació Espanyola de Directius (AED) i la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, Duch també ha assenyalat que "cap institució europea s'ha posicionat" sobre el judici obert a líders independentistes catalans.

Duch també ha lamentat que actualment a la UE es veu Catalunya com un problema. "Dels 20 anys i escaig que fa que soc a la UE, la gent no parla de Catalunya de la mateixa manera que en parlava abans, probablement perquè ara Catalunya va lligada a un problema", ha explicat. Duch ha remarcat que qualsevol iniciativa política a Europa ha de respectar la democràcia i la legalitat: "Les coses que no es fan per aquestes dues vies no tenen rebut a Brussel·les".

El president de la Generalitat, Quim Torra, va oferir dimecres passat una conferència a Ginebra en què va reclamar mediació internacional per resoldre el conflicte polític entre el govern espanyol i la majoria independentista del Parlament. Torra, en la seva intervenció, va deixar clar que no venia a Ginebra a "pressionar" el país perquè ofereixi una mediació, sinó per explicar "per què és important" que n'hi hagi una per abordar el cas català.

Torra va assenyalar que el problema és que Espanya no vol "asseure's" a la taula per abordar l'autodeterminació i va demanar que la "pressió internacional" vagi dirigida a poder fer un referèndum acordat i vinculant perquè els catalans puguin decidir.

El mateix Torra i el seu predecessor, Carles Puigdemont, van demanar "mediació internacional" en un article conjunt a la prestigiosa revista nord-americana 'Newsweek' publicat divendres. En el text afirmaven que la "pressió política i mediàtica" que exerceixen el PP i Cs "és difícil de resistir sense el suport i la mediació de la UE" i recordaven que el rei Felip VI ha demostrat que "no és capaç de ser l'àrbitre de la democràcia espanyola". En aquest sentit, defensaven que "cal reconèixer el dret a l'autodeterminació a Catalunya per trobar una solució política" en què "la mediació internacional serà necessària". "Una solució que es basi en els principis de la democràcia i l'autodeterminació hauria de ser sempre més acceptable que la simple solució d'un problema polític a través de la força", sentenciaven.