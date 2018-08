El precedent de Cifuentes persegueix el líder del PP

“En absolut m’he plantejat dimitir”. Les paraules que dimarts va pronunciar Pablo Casado són gairebé idèntiques a les que va fer sevir Cristina Cifuentes el 17 d’abril passat, poc abans d’abandonar la política: “No em plantejo dimitir”. L’ombra de la renúncia de l’expresidenta de Madrid ara plana sobre el flamant successor de Mariano Rajoy al PP. El màster que va fer caure Cifuentes és el mateix que ara posa contra les cordes Casado, que s’enfronta a la detallada exposició de motius d’una jutge que veu acreditat que el curs era un “regal” per a alumnes amb una “posició rellevant” i demana al Tribunal Suprem (TS) que l’investigui. Amb tot, hi ha una diferència entre els dos casos: el suport unànime que, com a mínim en públic, està donant el partit al seu nou líder.

Negació

Cap dels dos admet d’entrada cap irregularitat

La primera reacció dels dos polítics va ser negar la informació sobre el màster publicada als mitjans. La diferència, però, és que, mentre que Cifuentes va refugiar-se en el seu equip i va evitar en un primer moment cap compareixença pública, Casado va preferir posar-se davant les càmeres, ensenyar les portades dels quatre treballs que suposadament hauria presentat al màster -Cifuentes no els ha aportat mai- i respondre les preguntes dels periodistes. Tanmateix, les seves explicacions no han convençut per ara la jutge del jutjat d’instrucció 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que ara ha hagut d’elevar la causa al Suprem atesa la condició d’aforat de Casado.

Victimització

Denuncien una campanya en contra d’ells

Malgrat que cap dels dos ha admès tractes de favor a la universitat, tant Cifuentes com Casado han volgut rebaixar la importància del cas davant l’opinió pública. Dimarts el president del PP va considerar el seu màster un curs “totalment irrellevant”, i el seu número dos, Teodoro García Egea, va qualificar la qüestió d’“anecdòtica i menor”. La tesi del PP ve a defensar, doncs, que si no es tracta d’un cas de corrupció amb diners públics el problema no ha de tenir rellevància política. També Cifuentes va fe servir aquest argument. “M’ha sorprès la repercussió que ha tingut aquest cas, ho dic de tot cor”, va insistir el dia que va anunciar la seva dimissió, a la qual va contribuir el revés final de la publicació d’un vídeo en què se la veia robant dues cremes en un supermercat. Tots dos, doncs, atribueixen el ressò mediàtic del cas a una “campanya” de desprestigi. “El que se m’ha fet a mi no se li ha fet a ningú en aquest país”, va denunciar Casado, obviant que hi ha tres alumnes més de la seva promoció que estan imputats.

La postura del PP

Dona suport a Casado després de deixar caure Cifuentes

L’expresident Mariano Rajoy va trigar a donar suport a Cifuentes. El cas va esclatar el 23 de març, però el líder popular no va sortir en defensa de la presidenta del PP madrileny fins al 7 d’abril. A banda d’això, diversos dirigents de la formació van expressar dubtes sobre Cifuentes unes quantes vegades. El llavors ministre de Justícia, Rafael Catalá, va admetre que hi havia “incerteses” en el cas, mentre que el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, es va vantar de tenir “un màster de veritat, no com els que fan alguns”. De declaracions com aquestes no n’hi ha hagut, en el cas de Casado. De moment ahir el partit no va mostrar fissures en el seu suport.