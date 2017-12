"La pregunta és si el resultat del 21-D serà atès pel govern espanyol": el missatge dels consellers des de la presó

Els consellers empresonats han fet arribar els seus missatges a través dels seus familiars. Durant el Concert per la llibertat dels presos polítics, a l'Estadi de Montjuïc, les dones, germanes o fills i filles dels consellers han carregat contra el paper de l'Estat, han reclamat la seva llibertat i han animat els ciutadans a votar les opcions independentistes el proper 21 de desembre. En alguns casos, han estat les famílies les que han volgut llegir unes paraules als consellers.

Oriol Junqueras

"La pregunta és si el govern espanyol acceptarà els resultat de les urnes"

"Som bones persones, ens estimem les nostres famílies i el nostre país. No hem fet mal a ningú, però som a la presó. Després d'un mes empresonats, ens sentim forts i més compromesos que mai. No renunciarem mai a la llibertat i a la justícia. Trobem a faltar les nostres famílies, i pensem a tothora en el nostre país i la seva gent.

Hem acceptat anar a unes eleccions convocades pel govern espanyol. Les eleccions es produiran amb una part del govern exiliat i l'altre empresonat, amb les institucions usurpades i amb violència al carrer impune de l'extrema dreta. Ens tocarà demostrarà que sempre estarem al costat de les urnes. Nosaltres respectarem la voluntat de les urnes. La pregunta clau és si el govern espanyol ho acceptarà. No formalment, sinó de manera real: si allò que els electors diguin serà atès o bé desatès i perseguit. Aquí rau la qüestió principal.

No ens hem de pensar pas que som el melic del món, però no exagero si dic que despertaran l'interès europeu i l'opinió pública internacional en el seu conjunt. Només hi ha una fórmula per aturar la injustícia: voteu amb un somriure als llavis, voteu orgullosos, sense rancúnia, voteu per la fraternitat, per la justícia, per lluitar contra la pobresa energètica, contra les desigualtats. Voteu, perquè ens sobren motius, però sobretot voteu, que no falti ningú".

Joaquim Forn

"Tancant-los han tancat els nostres drets i la nostra dignitat"

"I avui ja fa un mes. Ha passat novembre. La vida passa i tu encara ets a la presó. La presó hauria de ser dictada amb una sentència ferma perquè si esdevé injusta, fa mal. Són presos polítics i d'això me n'adono cada dia, quan surto al carrer i veig les pancartes o els llaços grocs. No han comès cap delicte, estan tancats per les seves idees. Són presos polítics. Tancant les persones, han atacat els nostres ideals i la nostra dignitat.

El Joaquim és un nostàlgic. A la presó és on conceptes com justícia social o exclusió social passen a ser realitats colpidores. Té ganes de sortir-ne i passejar per la muntanya, i fer un bon àpat. Jo enyoro fins i tot els seus roncs".

Dolors Bassa

"Ens imaginem l'abraçada enorme a la porta d'Alcalá Meco"

"Ens la imaginem a l'estudi de casa, esmorzant amb amics, saltant a corda amb la seva néta, de cap de setmana amb la colla. Però sobretot ens imaginem l'abraçada enorme que ens farem a la porta d'Alcalá Meco, desitjant que mai més es repeteixi un malson com aquest".

Josep Rull

"T'admirem per la teva serenor i tranquil·litat"

"Som els teus 13 amics. Portem un llaç groc a la solapa perquè es comet una injustícia contra el poble i contra el Josep. Ens vam conèixer de ben petits a l'escola, i ara entre nosaltres i de broma ens anomenem La colla clàssica. Ens trobem sempre el primer dijous de mes, i sempre és un motiu no tan sols de repòs, d'esbarjo o fraternitat, sinó que sempre ha estat sempre un motiu d'alegria, fins ara. Fins al terrible dijous 2 de novembre, el dia del primer sopar que no vas poder venir, perquè una querella amb odi i ànsia de venjança política et va enviar a la presó.

En aquell sopar del 2 de novembre no hi va haver ni repòs, ni esbarjo ni alegria, només fraternitat. És el sopar més negre que hem tingut. Només hi va haver tristesa i indignació, però sobretot una fonda i fosca tristesa.

Ara et podem veure poc i cada vegada hem de fer un sorteig perquè tots voldríem acompanyar-te. Estem admirats de la teva enteresa, ja admiràvem la teva honradesa i integritat. Avui, tots aquests 13 homes t'admirem per la teva serenor i tranquil·litat. T'esperem tots 13 i les nostres parelles. Fins ben aviat Josep".

Meritxell Borràs

"Tinc moltes ganes d'estar amb vosaltres"

"A la presó els dies passen a poc a poc. Omplir les hores es fa molt difícil, però els dies són rutinaris. No sabeu com trobo a faltar les petites coses rutinàries, com el mar, però el que trobo a faltar més és els meus fills, el meu company, la meva mare i tots els amics que no puc veure. Us tinc present a través de les vostres cartes. Us ho agraeixo, de veritat, de tot cor.

Tinc esperança. Crec en la gent del nostre país, pacífica. Tinc moltes ganes d'estar amb vosaltres. No oblidaré mai el vostre suport en aquests moments difícils per a mi i per a la meva família".

Carles Mundó

"Som a la presó per un delicte que no hem comès

"Gràcies a tanta gent que no us rendiu mai per defensar la causa de la llibertat i les nostres institucions. Som a la presó per un delicte que no hem comès. És una abús i una injustícia. Es poden empresonar les persones, però mai podran empresonar les idees.

Deia Companys que la causa dels catalans només ens té a nosaltres mateixos. Ningú ens regalarà res. Per això, ni defallim ni ens rendim. Gràcies infinites pel vostre afecte i la vostra solidaritat. Fins molt aviat".

Carles Puigdemont

"Quan fa falta tots hi poseu de la vostra part"

A banda dels consellers, també han intervingut a través d'uns vídeos el president, Carles Puigdemont, i els consellers que són a Bèlgica. Puigdemont ha agraït als assistents la seva presència al concert. "Quan fa falta tots hi poseu de la vostra part, això ens dona molta esperança", ha dit, i ha admès que li encantaria ser a casa amb la seva família. " Us demano que continueu demostrant al món que quan toca, tothom posa de la seva part. Aquesta cadena de solidaritat ens ajuda a continuar dempeus, a continuar resistint, uns des de casa, els altres des de lluny i altres tristament a la presó, per tirar endavant el somni pel qual ens hem compromès", ha dit.