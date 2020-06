Carme Forcadell, traslladada a la presó de Wad-Ras de Barcelona

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha sigut traslladada aquest dilluns a la presó de dones de Wad-Ras de Barcelona. El Tribunal Suprem va ordenar l'empresonament de Forcadell el 23 de març del 2018. Des de llavors l'expresidenta del Parlament ha estat preventivament entre reixes primer a la presó d'Alcalá Meco (Madrid) i després al centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), on també va començar a complir la sentència d'onze anys i mig de presó ordenada pel Tribunal Suprem. En les últimes hores la junta de tractament del centre tarragoní ha aprovat el trasllat de Forcadell a Barcelona "per raons de vinculació familiar", segons ha informat la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat.

El trasllat de centre s'ha fet aquest matí en una conducció directa i Forcadell ja és a hores d'ara a la presó de Wad-Ras. El canvi també implica que la junta de tractament de la presó de dones de Barcelona haurà de revaluar l'expedient de l'expresidenta del Parlament, que està classificada en segon grau penitenciari i té un programa de sortides per anar a fer voluntariat i a cuidar d'un familiar. La junta haurà de decidir si es manté aquest programa. En cas que sí i que la Fiscalia hi posés alguna objecció, com ja va fer la primera vegada, el cas també l'estudiaria un jutjat diferent.

En aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, Forcadell podia sortir de la presó tres dies a la setmana –nou hores cada dia– per tenir cura d'un familiar i fer tasques de voluntariat des del 12 de febrer. L'expresidenta del Parlament va sortir per primer cop de la presó el 17 de febrer, després de gairebé dos anys entre reixes, per complir aquest programa, però amb el confinament imposat per la pandèmia del coronavirus les sortides es van haver d'interrompre dos mesos, fins al passat 13 de maig.