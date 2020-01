Els presos al Parlament: sense manilles i en una sala custodiada pels Mossos

La comissió d'investigació del Parlament dedicada al 155 tindrà aquest dimarts més focus que mai. Les compareixences d'alguns presos polítics –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn– en aquesta comissió, a la qual assistiran físicament, ha obligat a muntar un dispositiu policial a la cambra catalana. Els Mossos d'Esquadra, que s'encarregaran de la custòdia de l'exvicepresident i els exconsellers, no han volgut donar detalls de l'operatiu, encara que fonts del cos han insistit que es garantirà l'arribada dels presos al Parlament i que la presència policial intentarà ser el màxim de discreta possible.

De fet, el dispositiu d'aquest dimarts a la cambra catalana serà similar al que es va desplegar al juny a l'Ajuntament de Barcelona perquè Forn prengués possessió com a regidor, tot i que aleshores el Tribunal Suprem encara no havia dictat la sentència. Com ja es va fer amb Forn a l'edifici de la plaça Sant Jaume, on va arribar amb un vehicle de paisà, els presos aniran sense manilles, tot i que no tindran llibertat de moviments dins del Parlament. Estaran en una sala custodiada pels Mossos, excepte l'estona que els toqui comparèixer a la comissió.

La previsió és que tots els presos arribin i marxin al mateix moment de la cambra catalana menys Bassa, perquè tots els homes estan tancats a la presó de Lledoners i l'exconsellera a la de Puig de les Basses, a Figueres. A l'interior del Parlament, on s'han acreditat molts més periodistes del que és habitual, hi haurà agents dels Mossos uniformats i també de paisà, de manera que el dispositiu passarà més desapercebut. Malgrat tot, fonts de la policia apunten que el desplegament dels recursos es decidirà en funció de la situació que hi hagi a la cambra i que es donarà compliment al permís que han rebut els presos: assistir com a compareixents a la comissió.

La secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que els va atorgar aquest permís, va considerar que la presència de l'exvicepresident i els exconsellers al Parlament és un "deure inexcusable" perquè es tracta d'una petició formulada per la cambra catalana. Fonts del departament de Justícia van afegir que els presos també han sortit quan els ha reclamat la justícia i van valorar que han de fer el mateix quan ho demana el poder legislatiu.