Els comuns, sobre els pressupostos del Govern: "No podem esperar eternament"

Escepticisme al grup parlamentari de CatECP sobre els pressupostos de la Generalitat. La portaveu dels comuns a la cambra, Susana Segovia, ha constatat que "no hi ha avenços" sobre els comptes de l'executiu de Quim Torra, la setmana que s'han d'acabar les reunions sectorials. En una roda de premsa al Parlament, aquest dimarts a la tarda, Segovia també ha advertit al Govern: "No podem esperar eternament", i "fins ara no hem vist avenços concrets en les nostres propostes". La portaveu de CatECP ha explicat que s'han reunit amb els departaments de Salut, Universitats i Interior, però s'ha mostrat poc optimista de cara a aprovar els comptes.

"No sabem si en un temps rècord podem tenir resposta, quedem a l'espera, però ara com ara, els avenços no s'han donat. Per tant, encara queda molt i molt per treballar", ha subratllat Segovia. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha dit avui que l'executiu vol reunir-se la setmana que ve amb CatECP per abordar els pressupostos després de les reunions sectorials. La intenció de la consellera és fer una trobada "global" i de "conclusió" amb els comuns per veure si hi ha marge per aproximar posicions. Davant la pregunta sobre aquesta qüestió, Segovia ha mantingut el seu escepticisme: "No hi ha avenços", ha asseverat.

Dijous de la setmana passada els comuns van assegurar que veien "lluny" la proposta fiscal del vicepresident, Pere Aragonès, i van advertir que no aprovarien uns pressupostos amb mesures "simbòliques". Les negociacions continuaran els propers dies.