Els principals punts de l'acord de pressupostos entre el govern de Sánchez i Podem

Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han segellat aquest dijous a la Moncloa un acord per als pressupostos generals del 2019. Podem ha aconseguit algunes de les reivindicacions que negociava des de l'agost. Amb tot, al govern espanyol encara li cal acordar més línies tant amb el PNB com amb els partits independentistes perquè els comptes acabin tirant endavant. El document segellat, amb un total de 50 pàgines, posa la primera pedra al futur avantprojecte de pressupostos que està previst que es presenti a finals de novembre o principis de desembre. I ho farà amb la faixa econòmica imposada per l'anterior executiu, el de Mariano Rajoy, ja que el PP no ha permès l'aprovació d'un nou sostre de despesa al Senat, on té veto gràcies a la seva majoria absoluta.

Salari mínim de 900 euros: Podem ha arrencat el compromís per augmentar en 50 euros el salari mínim interprofessional de cara a l'any vinent. El seu objectiu era apujar-lo fins als 1.000 euros, però s'haurà d'esperar al 2020.

Podem ha arrencat el compromís per augmentar en 50 euros el salari mínim interprofessional de cara a l'any vinent. El seu objectiu era apujar-lo fins als 1.000 euros, però s'haurà d'esperar al 2020. Igualar el permís de paternitat al de maternitat per llei: Tira endavant la reivindicació d'igualar el permís de paternitat al de maternitat fins a les 16 setmanes i que siguin intransferibles perquè pare i mare assumeixin de la mateixa manera la responsabilitat de tenir un fill. Ciutadans també avalava la mesura però sense especificar que fos intransferible.

Tira endavant la reivindicació d'igualar el permís de paternitat al de maternitat fins a les 16 setmanes i que siguin intransferibles perquè pare i mare assumeixin de la mateixa manera la responsabilitat de tenir un fill. Ciutadans també avalava la mesura però sense especificar que fos intransferible. Apujar l'IRPF a les rendes superiors als 130.000 euros: El PSOE al final no ha acceptat que s'apugés l'IRPF per sobre dels 60.000 euros, tal com demanava Podem, i l'augment se situa a un llindar molt més alt, de manera que gairebé no hi ha persones assalariades que arribin a aquest sou a nivell anual. En concret, el document estipula apujar dos punts percentuals l'IRPF per sobre dels 130.000 euros i quatre per sobre dels 300.000 euros.

El PSOE al final no ha acceptat que s'apugés l'IRPF per sobre dels 60.000 euros, tal com demanava Podem, i l'augment se situa a un llindar molt més alt, de manera que gairebé no hi ha persones assalariades que arribin a aquest sou a nivell anual. En concret, el document estipula apujar dos punts percentuals l'IRPF per sobre dels 130.000 euros i quatre per sobre dels 300.000 euros. Taxa Tobin per a les pensions: S'apuja l'impost de patrimoni un 1% a les fortunes de més de 10 milions d'euros. Aquests diners aniran directament a pagar les pensions.

S'apuja l'impost de patrimoni un 1% a les fortunes de més de 10 milions d'euros. Aquests diners aniran directament a pagar les pensions. Lluita contra la bombolla del lloguer: Podem ha arrencat la vella reclamació d'ajuntaments del canvi com el de Madrid i Barcelona perquè es reformi la llei de lloguers urbans per donar més protecció als llogaters i permetre que els consistoris regulin el preu a les zones amb un 'boom' del lloguer. Ho ha confirmat també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Fins ara la regulació era a nivell estatal. També s'aprova un pla per augmentar a 20.000 pisos l'habitatge públic en quatre anys i altres ajudes per al lloguer.

Podem ha arrencat la vella reclamació d'ajuntaments del canvi com el de Madrid i Barcelona perquè es reformi la llei de lloguers urbans per donar més protecció als llogaters i permetre que els consistoris regulin el preu a les zones amb un 'boom' del lloguer. Ho ha confirmat també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Fins ara la regulació era a nivell estatal. També s'aprova un pla per augmentar a 20.000 pisos l'habitatge públic en quatre anys i altres ajudes per al lloguer. Rebaixa de l'IVA a compreses i tampons: Aplicació del tipus reduït d'IVA del 4% i no del 10% com hi havia fins ara als productes d'higiene femenina.

Aplicació del tipus reduït d'IVA del 4% i no del 10% com hi havia fins ara als productes d'higiene femenina. Revalorització de les pensions: Lligar-les a l'IPC a partir de l'any vinent i apujar les pensions mínimes un 3%.

Lligar-les a l'IPC a partir de l'any vinent i apujar les pensions mínimes un 3%. Més ajudes a la dependència: Augmentar la dotació en milions d'euros, tot i que no se n'especifiquen encara els detalls.

Augmentar la dotació en milions d'euros, tot i que no se n'especifiquen encara els detalls. Ajudes als pares i mares: Augment de la prestació per fill a càrrec dels 291 euros anuals als 472 euros. Ara bé, es tracta d'una prestació a la qual només poden accedir les rendes més baixes.

Augment de la prestació per fill a càrrec dels 291 euros anuals als 472 euros. Ara bé, es tracta d'una prestació a la qual només poden accedir les rendes més baixes. Reforma electoral per al 'mailing' i llistes cremallera : Petita reforma de la llei electoral només perquè siguin obligatòries les llistes cremallera –un requisit que ja complien el PSOE i Podem– i també per estalviar diners i paper en el 'mailing' electoral perquè sigui conjunt arreu de l'Estat.

: Petita reforma de la llei electoral només perquè siguin obligatòries les llistes cremallera –un requisit que ja complien el PSOE i Podem– i també per estalviar diners i paper en el 'mailing' electoral perquè sigui conjunt arreu de l'Estat. Recuperació del subsidi d'atur per a majors de 52 anys: És una mesura que el PSOE ja havia anat avançant després que el govern de Mariano Rajoy l'eliminés. Ara el còmput s'establirà sobre la base de la persona beneficiada i no de la unitat familiar.

És una mesura que el PSOE ja havia anat avançant després que el govern de Mariano Rajoy l'eliminés. Ara el còmput s'establirà sobre la base de la persona beneficiada i no de la unitat familiar. Fi del càstig als piquets: Eliminació de l'article 315.3 del Codi Penal –en una reforma posterior– que castiga amb penes de presó els piquets en les vagues.

Eliminació de l'article 315.3 del Codi Penal –en una reforma posterior– que castiga amb penes de presó els piquets en les vagues. Autorització als ajuntaments per gastar en guarderies: Dins del paquet per ajudes els nous pares, s'avala que els consistoris tirin del superhàbit per garantir places a les llars d'infants per a nens de 0 a 3 anys.

Dins del paquet per ajudes els nous pares, s'avala que els consistoris tirin del superhàbit per garantir places a les llars d'infants per a nens de 0 a 3 anys. Control de la publicitat de les cases d'apostes: Arran del 'boom' de les cases d'apostes esportives i l'efecte que està produint en els joves, Sánchez ha acceptat la proposta de Podem de regular la publicitat dels jocs d'atzar i de les apostes 'online' a nivell estatal, amb una regulació similar a la dels productes del tabac.

Arran del 'boom' de les cases d'apostes esportives i l'efecte que està produint en els joves, Sánchez ha acceptat la proposta de Podem de regular la publicitat dels jocs d'atzar i de les apostes 'online' a nivell estatal, amb una regulació similar a la dels productes del tabac. Límit de 1.000 euros al pagament d'efectiu entre empresaris: Fins ara el límit era de 2.500 euros. És una manera de lluitar contra el diner negre.

Fins ara el límit era de 2.500 euros. És una manera de lluitar contra el diner negre. Més beques i retorn de les taxes universitàries a preus precrisi : S'augmentarà el finançament per a beques durant la convocatòria del curs que ve, del 2019 al 2020, amb un impacte global de 536 milions d'euros. A més, es dotarà amb 50 milions la partida per a material gratuït en les etapes obligatòries. També hi ha el compromís de reduir les taxes universitàries als nivells previs a la crisi. S'acorda derogar per llei el decret de retallades en educació.

: S'augmentarà el finançament per a beques durant la convocatòria del curs que ve, del 2019 al 2020, amb un impacte global de 536 milions d'euros. A més, es dotarà amb 50 milions la partida per a material gratuït en les etapes obligatòries. També hi ha el compromís de reduir les taxes universitàries als nivells previs a la crisi. S'acorda derogar per llei el decret de retallades en educació. Autònoms: Reformar el sistema de cotització dels treballadors autònoms per vincular-lo "als ingressos reals", de manera que garanteixi als autònoms amb menys ingressos una cotització més baixa. També combatre la proliferació dels falsos autònoms. I avaluar en un termini de 4 mesos l'actual règim especial sobre l'IVA.