Sánchez i Iglesias arriben a un principi d'acord pels Pressupostos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, han tancat aquest dijous un principi d'acord per als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per 2019, després d'una reunió al Palau de la Moncloa. El document pactat entre Units Podem i PSOE està sent revisat pels equips de tots dos partits que han participat en les reunions prèvies a l'acord.

Fonts d'Hisenda han subratllat a Europa Press que l'acord no està tancat del tot encara que només queden serrells per tancar. En qualsevol cas, s'espera que el contingut del document sigui anunciat al llarg d'aquest dijous.

La reunió a La Moncloa s'ha produït després de tres dies d'intensos contactes entre el govern i Podem per salvar els esculls que impedien l'acord. De fet, en les últimes hores la comunicació ha estat contínua entre la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el secretari d'Organització del partit morat, Pablo Echenique, amb reunió inclosa.

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, és optimista amb què els comptes tinguin també el vistiplau dels partits independentistes, bàsic per a què surtin endavant. Després de reunir-se, avui, amb el vicepresident Pere Aragonès, ha afirmat que havien parlat sobre "les possibilitats molt bones per a Catalunya que s'obririen en cas que poguéssim tenir uns PGE", ha dit Calvo.

"Catalunya podria gestionar d'una manera més àmplia els seus pressupostos. Estem parlant d'una quantitat important, de 2.200 milions", ha declarat la ministra als periodistes abans de l'acte.

L'Executiu i la formació d'Iglesias porten des del mes d'agost negociant els comptes públics i ambdues parts preveien tenir llest l'acord global aquesta setmana, abans d'enviar a la Comissió Europea les línies mestres dels pressupostos, un tràmit que s'havia de fer abans del 15 d'octubre.

No obstant això, les negociacions es van estancar el cap de setmana passat, després que el govern remetés a Podem una proposta per escrit que va resultar "decebedora" per al partit lila, al no veure-hi reflectits els compromisos verbals que, segons Podem, havia manifestat l'Executiu.

El partit d'Iglesias va anunciar el dilluns que s'inclinaven el 'no', perquè faltaven algunes de les mesures que consideren prioritàries i fonamentals, com les destinades a punxar la bombolla del lloguer, la pujada del salari mínim a 1.000 euros en 2019, la recuperació del subsidi per desocupació a partir dels 52 anys i la provisió de fons per pagar les ajudes de dependència als beneficiaris que no les cobren.