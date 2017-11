La fiscalia no recorrerà la decisió del Suprem sobre Forcadell i la resta de la mesa del Parlament

La fiscalia no recorrerà la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ahir va dictar presó eludible amb una fiança de 150.000 euros per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de 25.000 per als membres de la mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet. Joan Josep Nuet, per la seva banda, va quedar en llibertat sense mesures cautelars. Així n'ha informat en un comunicat en què ha considerat "correctes" les decisions del tribunal.