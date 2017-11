El Suprem envia Forcadell a la presó fins que pagui 150.000 €

Per haver deixat que el Parlament debatés i votés lleis i resolucions relacionades amb el Procés, inclosa la DUI, Carme Forcadell ha dormit aquesta nit a la presó. El jutge instructor de la causa contra la presidenta del Parlament i tota la mesa, Pablo Llarena, va decidir ahir, passades les 10 de la nit, enviar-la a la presó fins que pagui una fiança de 150.000 euros. Una fiança que no es va poder fer efectiva ahir -malgrat que l’ANC va anunciar que disposava dels diners- perquè estava tancada la recepció de fiances. Llarena ho va fer després d’escoltar durant hores els encausats en unes declaracions en què es van desmarcar de la DUI titllant-la alguns de “simbòlica” i, en el cas de Forcadell, de “política” -una diferència que es va demostrar clau-, a més d’admetre la vigència del 155 a Catalunya.

Per a la resta de membres independentistes de la mesa (el portaveu de JxSí, Lluís Corominas; el seu substitut al càrrec de la mesa, Lluís Guinó; la secretària primera, Anna Simó, i la secretària quarta, Ramona Barrufet), el jutge va decretar llibertat sota fiança de 25.000 euros, però els va donar una setmana per pagar-la, cosa que els va evitar la presó. En canvi, Joan Josep Nuet, de CSQP, va quedar en llibertat amb càrrecs després de rebutjar la via unilateral des del començament i aclarir que es va abstenir en la tramitació de la DUI i hi va votar en contra finalment en el ple, perquè la seva intenció era que “es debatés la independència però sempre dins del marc constitucional”, segons la interlocutòria. El text del jutge indica també que tots els encausats van renunciar a reincidir perquè o bé van dir que no volien continuar en política o bé van dir “que ho farien en el marc constitucional”. Tots ells, això sí, continuen acusats de rebel·lió, encara que el Suprem obre la via a rebaixar-ho a conspiració per a la rebel·lió o sedició.

Tant la fiscalia com el jutge havien plantejat la vista com una última oportunitat per a la redempció. Si els membres de la mesa renegaven de manera oberta i explícita de la via unilateral, les mesures cautelars que se’ls imposarien perdrien intensitat. Si no ho feien, la seva sort seria la mateixa que van córrer la setmana passada els consellers cessats que van acabar a la presó. L’ultimàtum, que afegia pressió sobre els membres independentistes de la mesa, va arribar fins al final de la vista per a les mesures cautelars, després de gairebé dotze hores de declaracions, quan Llarena els va donar un últim torn de paraula en què es van poder retractar de la via unilateral. La secretària quarta, Ramona Barrufet (PDECat), ja ho havia fet de manera clara durant la seva declaració, però la resta de parlamentaris independentistes no se n’havien desdit de manera prou contundent per a la fiscalia, que va sol·licitar mesures cautelars diferenciades per a ella -presó eludible sota fiança-, per a Nuet -compareixences periòdiques- i per a la resta de la mesa -presó sense fiança-. La contundència a l’hora de renegar de les accions passades, doncs, era la mesura de totes les coses per als fiscals.

I ho va ser també per al jutge, perquè Forcadell va ser menys contundent que els seus companys de mesa en el rebuig a la unilateralitat i la DUI, i ho va pagar car. En lloc de titllar de “simbòlica” la DUI, la va qualificar de “política” -admetent, això sí, que no tenia valor jurídic-. Això, sumat al seu paper “medul·lar”, segons el jutge, com a màxima autoritat del Parlament i exlíder de l’ANC, li va valdre el càstig més sever. Avui, segons la defensa, Forcadell ingressarà els diners i sortirà del centre penitenciari d’Alcalá Meco, on va ingressar poc després de la mitjanit.

540x306 El cotxe que traslladava la presidenta, en arribar a la presó. Forcadell viatja al seient del darrere / EFE El cotxe que traslladava la presidenta, en arribar a la presó. Forcadell viatja al seient del darrere / EFE

L’actitud dels membres de la mesa en la declaració va ser també ben diferent a la que van mantenir els consellers de la Generalitat la setmana passada a l’Audiència Nacional. Amb les mesures de presó preventiva dictades per la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela en ment, en lloc de declarar només a les seves defenses Forcadell i la resta de parlamentaris van respondre també a les preguntes de la fiscalia. Hi va haver, doncs, col·laboració i retractació, però per al jutge això no va ser suficient per evitar la presó, tot i que sí per donar una via de sortida si es pagava una fiança.

La notícia es va rebre a la comitiva que acompanyava els encausats amb una barreja de sentiments. L’estat d’opinió durant tot el dia apuntava que tots podrien dormir a casa, i l’entrada a la presó de Forcadell va ser una galleda d’aigua freda. La comparació amb la setmana passada, quan els consellers van ingressar-hi de manera incondicional, donava un punt d’optimisme.

Més flexible que Lamela

Llarena va discrepar de la jutge de l’Audiència Nacional que va enviar els consellers a la presó, Carmen Lamela, també a l’hora de ponderar el risc de fuga, que segons ell existeix, però esmorteït pel fet que fins ara han sempre han acudit als jutjats. Sobre el risc de reiteració, el reconeixement del 155 i el fet que els encausats hagin dit que “o renuncien a l’activitat política futura o, els que volen seguir exercint-la, ho faran renunciant a qualsevol actuació fora del marc constitucional”, també redueix aquest risc i justifica la fiança, segons el magistrat.

Tot i el càstig a Forcadell, Llarena es va mostrar, doncs, més flexible que Lamela, que ahir va rebutjar els recursos de reforma presentats pels consellers empresonats i, per tant, va mantenir-los entre reixes. Lamela va prendre aquesta decisió en un temps rècord, en un moviment que li permetia dir la seva abans que el Suprem, de rang superior, es pronunciés sobre una causa similar. Lamela sí que va optar, però, per concedir uns dies més als implicats per dipositar la fiança de 6,2 milions d’euros que reclama pels suposats costos del referèndum. Una xifra que la fiscalia sol·licitava també per als membres de la mesa, però que Llarena va rebutjar.

El canvi de pas de Llarena dona motius per a l’esperança de sortir de la presó als consellers empresonats, perquè tot indica que el jutge acabarà assumint totes les causes relacionades amb el Procés -ahir ja va sol·licitar la competència de la que hi ha oberta al TSJC contra la mesa-. Una esperança, però, que es posarà a prova les pròximes setmanes. De moment, l’independentisme va sumar ahir un altre dirigent que passa per la presó.

Els consellers del PDECat canvien d’advocats

Els consellers del PDECat empresonats han decidit canviar d’advocat per afrontar la causa oberta per rebel·lió a l’Audiència Nacional. Segons ha pogut saber l’ARA, han renunciat als serveis de Jaume Alonso-Cuevillas, advocat també de Carles Puigdemont. El lletrat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, assumeix les defenses de Josep Rull i Jordi Turull; Cristóbal Martell la de Joaquim Forn; i Xavier Melero, advocat dels membres del PDECat de la mesa del Parlament, representarà Meritxell Borràs.