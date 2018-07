"Puigdemont, lliure com l'aire": la decisió de Llarena vista per la premsa internacional

La decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de no extradir Carles Puigdemont només per malversació i de retirar les euroordres per a tots els polítics exiliats ha tornat a situar Catalunya i el Procés en l'actualitat informativa internacional.

La majoria de digitals recullen la notícia des d'un punt de vista estrictament informatiu ( BBC, ' Le Monde', ' Frankfurter Allgemeine', ' The New York Times'...) però d'altres opten per titulars més imaginatius o interpretatius, com ara els següents:

'Le Temps' (Suïssa): " Puigdemont, lliure com l'aire... excepte a Espanya"

' Corriere di Ticino' (Suïssa): " Puigdemont torna a ser un home lliure"

'Publico' (Portugal): " El jutge del Suprem no vol Puigdemont perquè no el pot jutjar per rebel·lió"

' Süddeutsche Zeitung' (Alemanya): " Exili sense poder"