La recusació contra cinc magistrats que jutjaran el Procés supera la fase d'instrucció

El jutge instructor de l'expedient de recusació de cinc magistrats que han de jutjar els dirigents independentistes en la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem ha elevat el cas a la sala 61, que serà l'encarregada de resoldre la denúncia presentada pels processats. En una interlocutòria feta pública aquest divendres, Vicente Magro dona per tancada aquesta primera fase del procediment després que no s'hagin proposat proves més enllà de les documentals. Així, considera que ha de ser la sala la que ho analitzi tot plegat, entri en el fons de la qüestió i decideixi si Manuel Marchena i quatre jutges més poden integrar o no el tribunal que jutjarà la causa, ja que van formar part de la sala d'admissions que va acceptar la querella que va iniciar tot el procés presentada per la fiscalia que aleshores comandava José Manuel Maza.

Inicialment, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull van presentar una recusació contra Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo i Luciano Varela. Després Oriol Junqueras i Raül Romeva en van presentar una altra en la qual van incloure el magistrat de la sala segona Antonio del Moral García, tal com van fer també l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí. Les defenses de Jordi Cuixart i Dolors Bassa van presentar l'incident contra tres d'aquests magistrats.

En una segona interlocutòria, Magro rebutja d'entrada la recusació que cinc dels investigats havien presentat contra ell mateix perquè havia sigut senador del PP. Explica que no té "base jurídica i fàctica" i argumenta que no pot admetre's quan ell no adoptarà la resolució de les recusacions, sinó que ho farà la sala 61. Considera que les actuacions de tràmit, que són les que ell ha fet com a instructor, no poden ser objecte de recusació.