Una regidora del PP a Dénia difon continguts de grups d'ultradreta que fomenten la xenofòbia

Des que la formació popular que lidera Pablo Casado ha endurit el seu discurs contra la immigració, diversos dirigents dels populars han anat més enllà i han adoptat discursos obertament xenòfobs. És el cas de la número tres de l'Ajuntament de Dénia, Pepa Sivera, que ha compartit al seu compte personal de Facebook missatges de contingut xenòfob de partits ultradretans com España 2000 i Unidad Nacional Española. Entre els continguts que de manera regular difon la regidora popular, que ara els ha esborrat, hi ha diversos posts i vídeos de caràcter racista contra el que qualifiquen d'"invasió silenciosa" per part dels immigrants com es pot veure en aquesta captura.

Sivera també es fa eco d'un altre vídeo difós per Unidad Nacional Española en el qual es fa referència a la baralla entre un turista nord-americà i un grup de manters, col·lectiu al qual dedica bon nombre de publicacions, a Barcelona. Al perfil de la regidora és freqüent trobar publicacions del grup d'ultradreta Unidad Nacional Española, que compta amb prop de 700.000 seguidors a Facebook i en què no només hi ha contingut que fomenta l'odi contra els immigrants, sinó que també s'hi poden llegir missatges espanyolistes defensant la unitat de l'Estat. "Cataluña, Galicia, Vascongadas son de España".

El cas de Pepa Sivera se suma al d' Alejandro Morant, vicepresident de la Diputació d'Alacant, que aquests últims dies compartia obertament missatges de contingut xenòfob al seu compte personal de Facebook i al qual els populars han obert un expedient i traslladat el seu cas al comitè de garanties després que proposés una deportació massiva d'immigrants. Enmig d’aquest ambient enrarit per l’auge de la ultradreta, aquest matí apareixia empaperada amb pòsters d’ideologia feixista la seu del PSPV a la ciutat de València. José Muñoz Lladró, secretari d’organització dels socialistes valencians, ha denunciat a les xarxes socials aquest atac del que declara que “cap coacció o amenaça evitarà que continuem lluitant per la reparació de la memòria del nostre país”.

Esta noche nuestra sede ha sido atacada por fascistas. Ninguna coacción o amenaza evitará que sigamos luchando por la reparación de la memoria de nuestro país. pic.twitter.com/sQUU1M3KfX — Jose Muñoz Lladró (@JMLladro) 8 de agosto de 2018

Aquest acte recorda malauradament els moments de tensió que s'han viscut recentment a la capital valenciana quan un encaputxat primer i diversos grups d’ultradreta després es van enfrontar a la policia quan intentaven esborrar per la força el mural de l’artista Elías Taño, que demanava la llibertat dels presos d’Altsasu i que finalment el consistori va eliminar.