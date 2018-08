El discurs antiimmigració es va fent lloc al PP. Després que Pablo Casado es fes seu el discurs més dur en assegurar que a Espanya "no hi cap tothom", ahir el vicepresident tercer de la Diputació d'Alacant i alcalde de Busot, Alejandro Morant, ha penjat –i posteriorment eliminat– al seu compte personal de Facebook una publicació en què presumia de tenir les "solucions" per aturar el que considera una "invasió silenciosa".

En la publicació, Morant fa una crida a "posar en marxa un pla de deportacions massives i tancar les fronteres" i també proposa "l'eliminació d'ajudes i privilegis" que considera que tenen els immigrants, ja que, segons afirma, "néixer aquí no et fa espanyol". Morant fins i tot arribava a enllaçar una publicació del compte personal de José Luís Roberto Navarro, líder del partit ultradretà Espanya 2000.

540x306 El vicepresident de la diputació d'Alacant proposa una "deportació massiva" d'immigrants El vicepresident de la diputació d'Alacant proposa una "deportació massiva" d'immigrants

Posteriorment Morant ha retirat la publicació a causa de les fortes crítiques rebudes per part dels que ell mateix ha qualificat d'una "manada d'orcs que coarten la llibertat d'expressió". Al llarg del matí tots els partits polítics han demanat el seu cessament pel text que qualificaven de "populista, xenòfob i miserable". Finalment Morant s'ha vist obligat a demanar disculpes i a declarar que la seva reacció "va ser en calent després de visualitzar un vídeo que circulava per la xarxa", i ha afegit que "no sabia el que deia".

Les disculpes han arribat després que la Red Española de la Inmigración y Ayuda al Refugiado sol·licités la reprovació als grups del ple i després d'anunciar que, de no produir-se una "rectificació immediata", el seu equip jurídic estudia emprendre accions legals contra Morant per apologia de l'odi contra les persones migrants.