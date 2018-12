Els regidors independentistes abandonen el ple de l'Ajuntament de Barcelona

Els regidors independentistes de l'Ajuntament de Barcelona han abandonat en bloc el plenari després de la primera ronda d'intervencions, ja que no estan d'acord que se celebri coincidint amb les protestes pel consell de ministres del govern de Pedro Sánchez que se celebra a la ciutat.

La CUP ja havia anunciat que abandonaria el ple i Esquerra ho havia deixat en l'aire en funció dels esdeveniments. Els regidors del PDECat i els no adscrits Juanjo Puigcorbé i Gerard Ardanuy s'han sumat a la iniciativa.

"No pot ser que perquè se celebrin manifestacions no tingui lloc el ple, perquè en aquest cas estaríem posposant la nostra feina reiteradament", ha defensat l'alcaldessa, Ada Colau, després de demanar disculpes per l'endarreriment del plenari perquè la reunió amb Pedro Sánchez "s'ha allargat" més del que s'esperava.

El regidor del PDECat i ex-alcalde Xavier Trias ha lamentat que Colau no hagi volgut dialogar sobre les condicions del ple. A més, creu que és "una situació de menyspreu" el fet que hagi arribat tard a la presa de possessió de la regidora d'Esquerra Gemma Sendra. "La seva manera d'actuar és molt prepotent", ha dit després d'explicar que ell havia proposat avançar al principi del plenari la part decissòria del ple.