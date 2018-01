Felip VI, al fòrum de Davos: "A Catalunya s'han intentat minar les regles bàsiques de la democràcia"

Felip de Borbó s'ha estrenat al fòrum econòmic mundial de Davos amb un discurs dedicat, en bona part a la "recent crisi" a Catalunya. El rei ha assegurat que "hem vist un intent de minar les regles del nostre sistema democràtic" i que la "lliçó" que n'hem d'aprendre és "la necessitat de preservar l'imperi de la llei com la pedra angular, precisament, de la democràcia".

Ha defensat així, de forma velada, a seva actuació el passat 3 d'octubre amb un discurs en què avalava l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i ha assegurat que la Constitució espanyola "no és només un ornament", sinó l'expressió de la voluntat dels ciutadans i, per tant, el "pilar" de la "coexistència democràcia". Per això ha defensat que "mereix el màxim respecte".