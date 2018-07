L'avi republicà de Casado: 10 coses que no sabies del nou president del PP

Net de metge republicà

Tot i la seva ideologia de dretes, l’avi matern de Pablo Casado va ser metge republicà. Hernán Blanc Ramos va ser condemnat a presó per Franco en esclatar la Guerra Civil per tenir el carnet de la UGT. A la presó es va fer ràpidament famós pels seus èxits mèdics, gràcies als quals va aconseguir salvar-se de la "reclusió perpètua" a la qual l'havia condemnat el consell de guerra en primera instància. El seu bon comportament va fer que l'excarceressin el 1941, encara que la llibertat total no la va obtenir fins al 1956.

Casament a Elx amb Aznar i Aguirre

Casado es va casar amb Isabel Torres Orts, filla de Luis Torres Candela i Maria Dolores Orts, descendent dels propietaris del grup hoteler Huerto del Cura, a la Basílica de Santa Maria a Elx el 2009 en un dels enllaços matrimonials més importants dels últims anys a la ciutat alacantina, sobretot pels convidats. L'expresident del govern espanyol José María Aznar i la seva dona, Ana Botella, i l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, van ser algunes de les cares conegudes de la política que van acompanyar els nuvis.

Fill prematur que va estar a punt de morir

Té dos fills: Paloma i Pablo. El nen va néixer amb tan sols 25 setmanes de gestació perquè a la seva dona se li va trencar la bossa que protegia el fetus, i va néixer amb només 700 grams. El nadó va haver d'estar dos mesos ingressat a l'UCI i dos més en observació. El temor que el seu fill morís el va fer passar moltes nits en blanc al costat de la seva dona i va perdre 10 quilos. Sempre recorda que aquell va ser el pitjor moment de la seva vida.

Contrari a la memòria històrica

Tot i el passat de la seva família, l'any 2009 va qualificar de "carques" els dirigents de l'esquerra espanyola perquè "estan tot el dia amb la guerra de l'avi, amb les fosses de no sé qui..." i va opinar que "la immensa majoria dels joves són del PP i encara no ho saben". "Si és que en ple segle XXI no pot estar de moda ser d'esquerres", va dir.

Crítiques al Maig del 68

Quan era president de les Noves Generacions de Madrid va posar a la diana els revolucionaris francesos del Maig del 68 i va afirmar que en aquesta època "els joves a París destrossaven els carrers perquè s'avorrien i perquè volien implantar la societat socialista". En aquest sentit, Casado va reivindicar el 1989: "Va ser quan els joves ens vam posar davant d'un tanc a Tiananmen per parar el comunisme, perquè el 89 els joves tirem amb les nostres mans també el Mur de Berlín".

Acampada al ministeri de l’Interior

En una entrevista a Esradio va carregar contra el moviment 15-M, que reclamava una democràcia més participativa i allunyada del domini dels bancs. Casado va assegurar que era "una revolució capitalista per una absència d'expectatives d'una vida millor". "Protestaven perquè no tindrien aquesta segona residència que tenien els seus pares", va afegir. Quatre anys abans, el 2007, sí que va acampar amb tres tendes de les Noves Generacions davant del ministeri de l'Interior –liderat per Alfredo Pérez Rubalcaba– per l'actitud del govern espanyol en relació a l'etarra Iñaki de Juana Chaos.

"Bardem és un subnormal"

L’amenaça a Puigdemont que podria acabar com Companys no és l’únic estirabot del flamant nou president del PP. El 2012 en una tertúlia al programa 'El gato al agua' va titllar de "subnormal" l’actor Javier Bardem després que digués que al govern de Mariano Rajoy ja li anava bé l’atur. "Estic fart de tota aquesta família, que ve a donar lliçons de democràcia quan no els ha votat ningú. No representen a ningú. Que la gent vagi a veure 'Tadeo Jones' abans que a aquest subnormal", va etzibar després de dir-li també "imbècil".

Sempre al costat d’Aznar

Casado va exercir com a director de gabinet de la FAES de l’expresident del govern espanyol, José María Aznar, entre el 2009 i el 2012. Sempre ha reconegut que Aznar és el seu "referent polític i intel·lectual", i durant el congrés d’aquest cap de setmana on es va erigir com el nou líder del PP així ho va demostrar amb paraules d’agraïment a Aznar.

Viatjar i la gastronomia, els seus dos grans 'hobbies'

A les xarxes socials, on és molt actiu, dona algunes pistes dels seus gustos. Els viatges i la gastronomia són els seus preferits. Li agrada recórrer la geografia espanyola i ha compartit instantànies a Instagram amb algun dels cuiners del moment, com Jordi Cruz. El seu plat preferit és qualsevol que porti arròs.

El lapsus de tribut a Rajoy

Casado va tenir un lapsus que podria haver tingut perfectament Rajoy, el seu antecessor en el càrrec. "La gent sap que quan Susana Díaz o Felipe González parlen de corrupció no tenen cap credibilitat, però el Partit Popular sí que té credibilitat per parlar de corrupció perquè és el nostre senyal d'identitat", va dir en un acte del partit el 2016.