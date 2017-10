Podem anuncia resistència al 155: "Serem al carrer davant dels que ens persegueixen i ens peguen"

Com és habitual, CSQP ha expressat les seves dues ànimes durant el ple del Parlament. La primera, en boca de Lluís Rabell, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions, renunciï a la DUI i eviti l'aplicació de l'article 155. La segona l'ha defensat el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, que no ha parlat de DUI (només hi ha fet un petit esment per recordar que no són independentistes) ni ha responsabilitzat el Govern de poder provocar la suspensió de l'autonomia. Fachin ha criticat l'Estat i ha anunciat "resistència" al carrer quan les institucions catalanes estiguin en mans del govern espanyol.

"Sou tots plegats uns irresponsables. La realitat no canviarà per la imposició, pels cops de porra, per les amenaces i pels empresonaments. La gent ja no us té por. Ens veurem als carrers davant dels que ens persegueixen i ens peguen i dels que pensen que el franquisme encara no ha acabat", ha exclamat Fachin, que ha vist com els diputats de JxSí i la CUP l'ovacionaven, mentre que la majoria dels del seu grup, CSQP, es mantenien amb els braços creuats.

"De debò creieu que dos milions de persones desapareixeran perquè digueu que apliqueu un article? De veritat espereu resoldre alguna cosa amb l'aplicació del 155?", ha preguntar el líder de Podem a Catalunya als responsables de PP, PSC i Cs. De fet, ha carregat contra Miquel Iceta i Inés Arrimadas per no recordar que a una banda hi ha la "violència policial" i, a l'altra, gent "pacífica i desarmada". També ha criticat el rei i les empreses de l'Íbex-35 i ha acusat els governants espanyols d'intentar provocar "divisió i frustració".

Des del seu escó, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aplaudit una vegada i una altra Fachin, l'únic membre de l'oposició que li ha mostrat suport incondicional, malgrat insistir que no és partidari de la independència. "Hi ha molta gent que volem votar i molts no volem una Catalunya independent. Però, de debò el projecte polític d'estat és tan feble que teniu por de sotmetre'l a la voluntat ciutadana?", ha conclòs apel·lant, un cop més, als dirigents del bloc constitucionalista.