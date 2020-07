Feijóo es torna a imposar a Galícia i aconsegueix la quarta majoria absoluta

Alberto Núñez Feijóo es torna a imposar a Galícia i aconsegueix la seva quarta majoria absoluta. Iguala, així, el llegat que va deixar Manuel Fraga. Amb més del 90% escrutat, el PP fins i tot millora resultats respecte fa quatre anys i obté 42 escons, un més que el 2016 i quatre per sobre dels 38 que marca la majoria absoluta al Parlament gallec. D'aquesta manera, els gallecs donarien l'aval a Feijóo a continuar gestionant la pandèmia del coronavirus com ho ha fet en els últims mesos. Feijóo continuarà sent, doncs, l'únic president autonòmic de l'Estat que governa amb majoria absoluta i sense necessitar cap pacte.

El segon partit més beneficiat de la nit és el BNG que aconsegueix fins a 19 escons, el millor resultat de la història del partit. Els nacionalistes bascos guanyen el duel que li pronosticaven les últimes enquestes amb el PSdG i passa de ser l'última força de la cambra gallega a ser-ne la segona i liderar l'oposició. Rellançarien, d'aquesta manera, un partit que des de l'escissió d'Anova -el partit creat per l'exdirigent del BNG, Xosé Manuel Beiras-, no aixecava cap. De fet, fa quatre anys el BNG va obtenir només 6 diputats al Parlament gallec.

Els socialistes gallecs, en canvi, creixen lleugerament i obtenen 15 escons, un més dels que van obtenir fa quatre anys. El seu candidat, Gonzalo Caballero, no aconsegueix fer remuntar el partit ni aprofitar el creixement dels socialistes registrat a les eleccions generals del 10 de novembre del 2019, quan li van trepitjar els talons als populars.

Galícia en Comú, per la seva banda, pateix una gran patacada. Les tornes es giraren i en aquest cas, la coalició formada per Podem, Anova i Esquerda Unida no obté representació al Parlament gallec. Fa quatre anys, En Marea va aconseguir fer el sorpasso al PSOE i aconseguir ser la segona força més votada. El trencament de l'any passat de la formació ha passat factura a l'esquerra alternativa, ja que ni la coalició de Galícia en Comú ni tampoc Marea Galeguista -les sigles sota les quals s'ha presentat En Marea- obtenen representació.