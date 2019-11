ERC repeteix triomf però perd terreny erosionada per la CUP

[Consulta tots els resultats de les eleccions generals 2019]

“Tornarem més forts” ha sigut el lema escollit per ERC en aquesta campanya, i el partit de Junqueras ha complert, però a mitges. Ahir va tornar a guanyar les generals a Catalunya, sí, però no va poder fer-ho al mateix nivell que fa sis mesos. Dels 15 escons del 28 d’abril ha passat a 13, erosionada per la irrupció de la CUP en el panorama polític espanyol.

Malgrat tot, Esquerra va viure la nit electoral amb optimisme. No han passat tants anys des que feia uns resultats discretíssims a Madrid, fins i tot patint per tenir representació al Congrés. Per exemple, el primer examen a les urnes que va tenir l’ERC de Junqueras van ser les generals del novembre del 2011, quan va comptabilitzar poc més de 244.000 vots i tres escons. Ahir va superar els 869.000 sufragis. El candidat d’ERC, Gabriel Rufián, va llegir els resultats com una victòria del republicanisme enfront de la repressió de l’Estat i el veredicte del Suprem: “Catalunya avui ha sentenciat com mai”.

La d’ahir també va ser la primera nit electoral des que Pere Aragonès va assumir el càrrec de coordinador nacional del partit, és a dir, de líder de la formació sobre el terreny mentre el president, Junqueras, compleix una condemna de 13 anys de presó. En els últims temps, ERC ha virat cap a un discurs independentista més pragmàtic, que no posa terminis a la República i que refreda la via unilateral, malgrat no descartar-la. Ahir Aragonès va treure pit del moment del partit: “Ho hem tornat a fer, hem tornat a vèncer”.

Contra el PSOE, Cs i Vox

ERC ha aconseguit aquests resultats amb un discurs molt diferent al de fa sis mesos. Si llavors s’obria a no bloquejar una investidura de Pedro Sánchez, aquesta vegada ha endurit el to afirmant que veu “impossible” el diàleg amb el PSOE. Aragonès va veure en els resultats una doble victòria. Primer, perquè el triomf d’ERC és la “derrota del PSOE a Catalunya”. Segon, perquè el seu partit va fer el sorpasso a Cs: més escons a Catalunya que els taronges a tot l’Estat. Per a ERC, la nota negativa va ser l’auge de l’extrema dreta: “El pur feixisme. Vox, ens tindreu al davant”, va dir Rufián.

Sigui com sigui, ERC consolida el seu cicle electoral a l’alça. Des que el Parlament va declarar la República l’octubre del 2017 ha guanyat tres de les cinc eleccions que s’han celebrat a Catalunya. Les dues generals i les municipals d’aquest any. En la disputa per l’hegemonia de l’independentisme, ha quedat sempre per davant de JxCat menys les dues vegades que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont n’ha sigut el candidat, en les eleccions catalanes del 2017 i en les europees del maig. Així doncs, derrotar l’ efecte Puigdemont i guanyar les eleccions a la Generalitat és la batalla electoral pendent d’Esquerra. I el més probable és que sigui la pròxima.