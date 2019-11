El PSOE manté Madrid però perd Galícia

Els resultats de les eleccions del 28 d’abril tenyien Espanya de vermell. El PSOE es convertia en la força més votada a totes les comunitats autònomes excepte Catalunya, el País Basc i la comunitat foral de Navarra. Sis mesos després, la jugada de Pedro Sánchez de repetir les eleccions per aconseguir una majoria més sòlida ha punxat, i els socialistes han perdut la primacia, a banda d’aquestes tres comunitats, a Galícia, Castella i Lleó, Cantàbria i Múrcia.

Les tres primeres tornen a mans del Partit Popular, mentre que Múrcia es converteix en la primera comunitat on Vox és el partit més votat. La formació de Santiago Abascal també ha guanyat a Ceuta i aconsegueix situar-se com a tercera força més votada en set comunitats autònomes: la Comunitat de Madrid, el País Valencià, Andalusia, les dues Castelles, Extremadura i l’Aragó. L’altra cara de la moneda la protagonitza Ciutadans, que s’enfonsa i només aconsegueix representació en quatre comunitats: Madrid, el País Valencià, Andalusia i Catalunya.

El que sí que ha aconseguit mantenir la llista de Pedro Sánchez, per segon cop consecutiu, però per la mínima, és la Comunitat de Madrid. Pel que fa a Andalusia, Euskadi i Navarra, no hi ha hagut sorpreses: a la primera s’hi ha tornat a imposar la formació vermella, a Euskadi han guanyat els jeltzales del PNB, i a Navarra, Navarra Suma, l’aliança entre el PP i Cs.

En l’anomenada Espanya buida, les províncies que estan perdent població i que denuncien que són les grans oblidades per forces polítiques, la sorpresa l’ha donat Teruel Existeix, que s’ha presentat per primer cop i entra amb un escó al Congrés de Diputats. La formació, que ha sigut la guanyadora a la província de Terol, es descriu com un moviment ciutadà obert a les organitzacions socials.

Pel que fa a la participació va punxar, però no tant com preveien les enquestes. Gairebé un 70% de la població amb dret a vot va anar a les urnes, dos punts menys que a l’abril.

Madrid és de dretes

El PSOE perd un escó i queda empatat amb el PP

El PSOE i el PP van mantenir una pugna tota la nit per ser la força més votada a la Comunitat de Madrid. La victòria va ser per als socialistes en vots, tot i que els populars obtenen els mateixos escons, 10. La suma dels tres partits de dretes, però, supera per tres escons les esquerres (20 a 17). El PSOE, de fet, perd un diputat respecte a les passades eleccions. El PP en puja tres, Vox en guanya dos i Cs en perd cinc.

L’extrema dreta, que ja va entrar amb força amb cinc diputats a l’abril, continua creixent i se situa ja com el tercer partit més votat amb set diputats, i desplaça a la quarta posició Unides Podem, que aconsegueix cinc escons (un menys que a l’abril). Ciutadans, com a la resta de comunitats, s’enfonsa i passa de segona a cinquena força més votada, amb només tres diputats, cinc menys que el 28 d’abril.

El PP recupera Galícia

Els populars recuperen el terreny perdut davant dels socialistes

La lluita que protagonitzar socialistes i populars a la Comunitat de Madrid també es va repetir a Galícia. En aquest cas, però, la victòria amb un 99,5% escrutat era per als populars, que tornen a recuperar el seu feu després que en les passades eleccions, i per primer cop en 38 anys, hi guanyés la formació de Pedro Sánchez. Els dos partits han empatat a 10 representants després que els populars guanyessin un diputat i els socialistes mantinguin els mateixos aconseguits a l’abril. Podem se situa com a tercera força i obté dos escons, mentre que Cs, després d’haver aconseguit dos diputats el 28-A, es queda sense veu a Galícia. En canvi, el Bloc Nacionalista Gallec torna al Congrés amb un escó.

Andalusia, regne del PSOE

Vox es converteix en la tercera força i el PP guanya escons

Els andalusos han tornat a demostrar la seva fidelitat al PSOE. Els socialistes no només han tornat a ser la força més votada sinó que, a més, han aconseguit millorar els resultats de l’abril, passant de 24 a 25 dels 61 representants que té la comunitat autònoma. El PP ha escalat una posició respecte a les passades eleccions i aconsegueix 15 escons (quatre més que en les passades votacions). La sorpresa l’ha donat Vox, que s’ha convertit en la tercera força amb 12 representants al Congrés. Cal recordar que la formació d’Abascal va permetre amb el seu suport el primer govern de centredreta, format pel PP i Ciutadans, a la comunitat andalusa.

La patacada més important l’ha protagonitzat la formació d’Albert Rivera, que ha perdut fins a vuit escons (només n’ha aconseguit tres) i s’ha convertit en la força menys votada, just per darrere d’Unides Podem, que tampoc ha aconseguit uns bons resultats. La formació de Pablo Iglesias ha obtingut sis escons, tres menys que a l’abril i cinc menys que el juny del 2016.

Euskadi, més nacionalista

El PNB torna a ser la força més votada i el PSOE es manté

A Euskadi tampoc hi ha hagut sorpreses i, tal com va passar fa sis mesos, el PNB ha tornat a ser la força més votada. Els nacionalistes han millorat els resultats i aconsegueixen un diputat més que a l’abril, en total set, i torna a ser un dels partits que poden tenir la clau per decidir la presidència del govern espanyol, tot i que aquest cop potser hauran d’oferir més que una abstenció.

Els socialistes mantenen els quatre diputats del 28 d’abril, els mateixos que ha aconseguit EH Bildu, que iguala els bons resultats de les passades eleccions, quan va doblar la seva representació. Unides Podem, en canvi, en perd un i n’obté només tres, mentre que el PP, Cs i Vox tornen a quedar-se sense escons al País Basc.