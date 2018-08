Generalitat i Moncloa evidencien les seves "discrepàncies" sobre l'autodeterminació en la Comissió Bilateral

Les "discrepàncies" sobre l'autodeterminació entre la Generalitat i la Moncloa han aflorat en la reunió de la Comissió Bilateral d'aquest dimecres a la tarda. Ho ha assegurat la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la roda de premsa posterior, en què ha subratllat que "no hi ha gaire a investigar" en relació a les "vies de participació democràtica" dels catalans. "No existeix el dret d'autodeterminació, no hi ha lloc a discussió", ha afirmat, i ha indicat que l'única cosa plantejable és una reforma estatutària "que requereix dues terceres parts de la cambra" de suport i un referèndum sobre una reforma constitucional. "Hem insistit que és molt millor generar consensos que no constatar discrepàncies i divisions", ha apuntat Batet.

La "distància" entre interlocutors també l'ha constatat el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, que ha lamentat que els representants de l'Estat hagin considerat que no era el lloc ni el moment de parlar de determinades qüestions, com per exemple dels presos. Maragall ha evidenciat la decepció de la Generalitat amb la reunió i ha assenyalat que els dos actors tenen "una concepció de la normalitat molt diferent". De la trobada n'ha sortit una negativa a constituir un grup de treball per abordar de quina manera els catalans poden participar políticament per decidir el seu futur, una petició que ha sigut rebutjada per la Moncloa. La proposta, tal com ha explicat Maragall, era crear una comissió que integressin experts en dret que posessin sobre la taula "alternatives i experiències" d'altres països. Segons ha explicat el conseller, el govern espanyol ha rebutjat també crear aquest espai fora de la Comissió Bilateral, i ha lamentat el "no absolut" a parlar de l'autodeterminació.

Més enllà de les divergències, Batet ha celebrat que s'hagi fet aquesta trobada, que ha durat unes tres hores, i ha destacat el "canvi diametral" en les relacions entre la Moncloa i la Generalitat, "en la lògica de respecte i lleialtat federal" entre governs. Així, ha subratllat que a causa de les "tensions" s'ha obert el diàleg, però ha deixat clar que el marc constitucional vigent pot donar respostes als conflictes latents. "El govern espanyol té un projecte per a Catalunya dins d'Espanya", ha apuntat Batet. Maragall ha replicat que la delegació del govern espanyol "en cap moment" ha plantejat "cap projecte ni proposta de fons". "La conclusió no pot ser de satisfacció", ha afegit el conseller, que ha valorat positivament "constatar les discrepàncies", per bé que això "no estalvia ni excusa de treballar perquè hi ha massa coses en joc".

Un dels punts rellevants de la reunió, que també ha acabat sense concrecions, era el dels recursos del govern espanyol al Tribunal Constitucional contra lleis socials aprovades pel Parlament. Batet ha apuntat que es constituirà una comissió per estudiar amb deteniment aquesta qüestió i veure "tècnicament" com s'ha de procedir. Una de les opcions és que s'hagin de retocar alguns punts de les normatives perquè s'ajustin al "marc constitucional".

D'altra banda, la ministra també ha explicat que el seu equip ha traslladat al Govern la seva "preocupació pel funcionament del Parlament", que a parer seu no està garantint que el poder legislatiu es desenvolupi amb normalitat. El govern espanyol ha volgut abordar la qüestió de la simbologia a l'espai públic –llaços grocs– i Batet ha apuntat que les institucions s'han de sotmetre al "principi de neutralitat".

Constitució de comissions previstes a l'Estatut

Tal com ja havien anunciat les dues parts, en aquesta reunió de la Comissió Bilateral no estava previst que hi hagués acords materials, per bé que sí que s'ha pactat constituir totes les comissions previstes a l'Estatut: la Comissió Mixta de Transferències, la d'Afers Econòmics i Fiscals i la d'Infraestructures. Batet ha assenyalat que durant el mes d'agost es nomenaran els presidents i que s'ha encarrilat un calendari des de principis de setembre i que es desenvoluparà al llarg d'aquest any. Sobre aquests àmbits, la ministra ha demanat que la Generalitat s'integri al Consell de Política Fiscal i Financera i ha considerat "fonamental" que participi en la configuració de polítiques públiques sectorials a l'Estat. En relació a la crida a la participació d'òrgans multilaterals, Maragall ha criticat que l'executiu del PSOE "nega la bilateralitat a la pràctica" perquè ha "desviat" a aquests espais compartits amb la resta de comunitats autònomes l'exploració de solucions.

Sobre infraestructures, Batet ha expressat el seu compromís d'atendre la disposició addicional tercera de l'Estatut, que preveu que les inversions de l'Estat en aquesta matèria a Catalunya s'han d'equiparar al seu percentatge del PIB respecte del total. A més, la ministra ha indicat que també s'ha acordat constituir les subcomissions que pengen de la Comissió Bilateral, com per exemple la d'afers europeus, d'acció exterior i de cooperació.

Maragall no ha volgut entrar a valorar si la decepció amb la trobada pot tenir conseqüències polítiques per part del Govern, com podria ser una convocatòria electoral anticipada. "Passaran moltes coses en l'àmbit judicial i polític i estarem en condicions de valorar els propers passos", ha asseverat Maragall, que ha considerat "precipitat" prendre decisions en calent i fixar-se "ultimàtums" i "marges". En aquest sentit, el conseller s'ha mostrat esperançat que es produeixi una "rectificació les properes setmanes i mesos".