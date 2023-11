Sánchez és investit entre les advertències dels seus aliats catalans i bascos

MadridAmb 179 vots a favor i 171 en contra, el Congrés de Diputats ha tornat a investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Ho ha fet gràcies al suport de les formacions sobiranistes, les úniques amb les quals podrà resistir al llarg de la legislatura i que durant el debat l'han omplert d'advertències. El comú denominador de Junts, ERC, el PNB i EH Bildu és l'agenda territorial, però més enllà d'això les lluites ideològiques de cadascú poden alterar aquesta fràgil majoria del futur govern de coalició PSOE-Sumar.

A favor 179 En contra 171 PSOE 121 Sumar 31 ERC 7 Junts 7 Bildu 6 PNB 5 BNG 1 CC 1 PP 137 Vox 33 UPN 1 176 majoria absoluta Congrés 350 diputats 176 majoria absoluta Congrés 350 diputats A favor 179 En contra 171 PSOE 121 Sumar 31 ERC 7 Junts 7 Bildu 6 PNB 5 BNG 1 CC 1 PP 137 Vox 33 UPN 1 176 majoria absoluta Congrés 350 diputats A favor 179 En contra 171 PSOE 121 Sumar 31 ERC 7 Junts 7 Bildu 6 PNB 5 BNG 1 CC 1 PP 137 Vox 33 UPN 1

"No se la jugui" va ser la fórmula triada pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per recordar a Sánchez en la sessió de dimecres que aquesta legislatura el líder socialista no podrà fer cap pas sense l'independentisme. "Miri aquest hemicicle, hi veu alguna alternativa a nosaltres? Hi veu Albert Rivera o Inés Arrimadas?". La desaparició de Cs a la cambra baixa no dona cap altra suma possible als socialistes que no passi per la majoria plurinacional. "No tempti la sort", s'hi va afegir Junts, amb un punt més de gesticulació per part de Míriam Nogueras, que aquest divendres ha esvaït sospites sobre si perillaven els seus vots.

Nogueras va voler deixar molt clar que aquesta legislatura caldrà "abordar el tema català de forma directa, tal com estableix l'acord" subscrit entre el PSOE i els de Carles Puigdemont. "L'estabilitat de la legislatura queda subjecta als avenços dels acords": sense la negociació del referèndum i de l'autogovern de Catalunya, els pressupostos i l'agenda legislativa de la coalició entre els socialistes i Sumar no tirarà endavant. "Caldrà que se la guanyi acord a acord", va subratllar.

Més enllà de l'agenda territorial, un altre element que complicarà la governabilitat és la pugna entre les forces sobiranistes, competidores directes en els seus respectius territoris. Al debat de dimecres, Rufián i Nogueras ja van intercanviar algun dard. El republicà va donar una "benvinguda" irònica a Junts en l'estratègia negociadora amb l'Estat i la juntaire va avisar que ells no negocien amb "lògica autonomista": "Les coses s'han de fer diferent de l'anterior legislatura". I a Euskadi, el PNB i EH Bildu s'enfronten l'estiu que ve a les eleccions.

Aizpurua anticipa les resistències que Junts i PNB poden posar a avenços socials

Ara bé, les formacions d'esquerres dins del bloc plurinacional ja han avisat Sánchez que no n'hi haurà prou amb abordar el conflicte territorial. L'entrada en l'equació de Junts i la necessitat de comptar sempre amb el PNB no pot ser un argument, diuen, per no avançar en matèria social i econòmica. En l'anterior legislatura mesures com la llei d'habitatge es van aconseguir aprovar tot i el vot en contra dels juntaires i els nacionalistes bascos. Sumar fa setmanes que avisa que això no pot ser una excusa perquè els socialistes posin fre a l'agenda progressista del programa de la coalició, i aquest dijous EH Bildu ha centrat part de la intervenció a alertar Sánchez d'aquest altre escenari. "S'hi oposaran i intentaran frenar aquests avenços perquè responen i donen suport als interessos de certs sectors econòmics i empresarials. Ho sabem", ha dit, en referència a forces "no progressistes i de tall conservador", sense esmentar-les.

Les dificultats que Sánchez tindrà amb els socis, explicades per Aitor Esteban (PNB) com un partit de rugbi

El PNB ja ha expressat reticències a algunes de les mesures que va anunciar Sánchez i l'ha avisat que aquesta legislatura no pot funcionar com ho va fer l'anterior en la seva part final. El portaveu jeltzale ho ha explicat amb el rugbi com a metàfora. "No espero que els partits que donem suport a la investidura fem gaires mauls, aquella jugada coordinada en què un jugador dret té la pilota a les mans i és protegit pels seus companys d'equip empenyent coordinadament, enllaçats, tots a l'una i guanyant metre a metre. Més aviat em temo que serà un partit amb successió de rucks, la jugada en què la pilota és a terra i els jugadors s'empenyen per agafar-la, apilonats en un incomprensible desordre a ulls de l'espectador no habituat. També és part del joc i cal saber jugar-lo. El PNB ha jugat molts partits, coneix bé les regles i la tècnica del joc", ha apuntat.

El factor Podem

Hi ha un altre actor que pot donar maldecaps al nou cap de l'executiu. Podem ja ha avisat que els seus cinc diputats –integrats dins del grup de Sumar– tenen intenció d'exercir autonomia i ha obert la porta a diferenciar-se en les votacions si Sánchez i Yolanda Díaz no els reserven cap ministeri, que reclamen que ocupi Irene Montero. Rufián ja va apuntar aquest dimecres a la possibilitat d'una aliança dels liles amb ERC per "sumar junts" i empènyer els socialistes. L'exlíder de la formació Pablo Iglesias adverteix en un editorial del Diario Red de les conseqüències d'un "veto": implicaria que Podem "segueixi una trajectòria independent", amb "totes les conseqüències polítiques que comporta". Un partit més amb qui el PSOE es pot veure abocat a negociar i fer equilibris per no caure de la corda fluixa, especialment quan a sota no hi ha una xarxa sinó els cocodrils del PP i Vox desitjant aprofitar el moment adequat per mossegar-lo.