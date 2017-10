La 'sebel·lió' consumada

El fiscal general de l'Estat, José Luis Maza, espera el desenllaç per posar la cirereta: la querella criminal contra Carles Puigdemont pels delictes de sedició i rebel·lió, el primer amb pena de fins a 15 anys de presó i el segon de fins a 25 anys. Fonts fiscals assenyalen que Maza ha decidit no convocar el seu òrgan assessor, la Junta de Fiscals de Sala, els 27 membres més prominents de la carrera.

Tot i que les seves opinions no són vinculants, el fiscal general havia apuntat en una reunió més restringida amb fiscals de la sala penal el 9 d'octubre que ho consultaria amb la citada junta. Maza i la seva secretaria tècnica consideren que una declaració formal d'independència consumaria tots els actes anteriors del delicte de sedició.

Encara que a la querella -que ja està elaborada- plantegen també el delicte de rebel·lió, en realitat busquen justificar amb aquesta qualificació el fet de portar Puigdemont davant la sala segona del Tribunal Suprem, i superar el marc del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que instrueix la querella per delictes de prevaricació, desobediència i malversació.

La barreja de sedició més rebel·lió, la 'sebel·lió', haurà de ser estudiada en presentar-se per la sala d'admissió, que formaran cinc magistrats. Però aquesta sala no entra en la qualificació, sinó que admet o no admet. Després, en instruir la causa, considerarà els mèrits de cada delicte plantejat en la querella. A la sala segona, la idea que es tracti d'un delicte de sedició, segons fonts consultades per l'ARA, té acceptació, sobretot amb la seva consumació a través d'una declaració d'independència més formal.

Al Suprem, una de les raons per les quals també es mantenien reticències era que es preveia que la querella contra Puigdemont atrauria els quatre membres del Govern que són diputats del Parlament i que, per tant, seguiran sent aforats encara que cessin com a consellers. Es tracta d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Dolors Bassa.

Maza ja va avançar que, en el cas de delicte de malversació, castigat amb penes de presó, la fiscalia podia demanar presó preventiva per a Puigdemont. Per tant, amb més raó ho farà amb una querella per 'sebel·lió' (sedició i rebel·lió).