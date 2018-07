“No som una refundació”, proclamava el diputat Toni Morral en presentar la Crida Nacional per la República. Bon intent, però com bé s’ha demostrat durant el Procés, una cosa són els desitjos i una altra la realitat. La Crida Nacional s’autoproclama transversal però beu del PDECat i dels independents que fan costat a Puigdemont. Un espai ampli i ideològicament heterogeni, sí, però no transversal. Amb ERC i la CUP fora i sense símptomes de perdre gran massa electoral, la Crida aconseguirà ser l’autèntica refundació de CDC, un nou moviment d’aparent èxit totalment allunyat de la marca cremada. Ha fet falta una transició, anomenada PDECat, nous lideratges i un triomf com l’1-O, però la segona refundació ja és una realitat.