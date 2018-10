El telèfon vermell que no funciona

260x366 El president Puigdemont El president Puigdemont

Trobades setmanals amb quatre representants per banda. Aquest és el mecanisme de coordinació que han anat seguint JxCat i ERC per intentar evitar crisis com les que han aflorat les darreres setmanes. Quins han sigut els actors principals fins ara? Quim Torra, Elsa Artadi, Albert Batet i Josep Costa per part de la llista de Carles Puigdemont, que pilota l’estratègia des de Waterloo. I. per part d’ERC, Pere Aragonès, Ester Capella, Sergi Sabrià i Roger Torrent, sempre connectats amb el líder del partit, Oriol Junqueras, empresonat a Lledoners. Ara bé, després de l’experiència al Parlament i el desacord sobre les suspensions que ha portat l’independentisme a perdre la majoria absoluta al Parlament, totes les fonts consultades admeten que l’enllaç entre les dues formacions ha de millorar. Una de les fonts escenifica les dificultats de l’engranatge amb una imatge: al grup de xat format per tots ells, ideat per ser una mena de telèfon vermellentre JxCat i ERC, hi ha regnat el silenci en els moments més tensos dels últims dies. Ara com ara, el principal focus de tensió és a la mesa del Parlament, amb un enfrontament obert entre el president, Roger Torrent, i el vicepresident primer, Josep Costa.

Dimarts passat la mesa va revocar les delegacions de vot de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull perquè, segons els lletrats, les votacions podrien ser impugnades. De passada, ERC va acusar JxCat de desmarcar-se de l’acord a què havien arribat a Lledoners. El grup de Puigdemont va respondre negant-se a designar substituts per als diputats i ara uns i altres es resignen a afrontar una època de debilitat a la cambra.

Quim Torra

Té una comunicació “fluïda” amb el vicepresident, Pere Aragonès, per coordinar el Govern. Ara bé, el seu entorn admet que no ha paït bé els últims dies: critiquen que la fotografia amb Aragonès pel pacte sobre les suspensions coincidís amb els moviments del president del Parlament, Roger Torrent, per canviar-lo.

Elsa Artadi

És qui, juntament amb el president Torra, manté la interlocució amb el vicepresident Aragonès. Fonts coneixedores de les negociacions amb ERC afirmen que és qui porta la veu cantant a JxCat i, de fet, mantenen que va tenir un “paper clau” en l’acord que es va forjar dijous a la cambra amb els republicans.

Albert Batet

Com a portaveu de JxCat va signar el pacte de dijous amb Sergi Sabrià (ERC). És en Batet en qui Puigdemont i els diputats presos de JxCat volien continuar delegant el vot. Arran de les suspensions, però, els lletrats van avisar que la fórmula posava en perill les votacions al ple i va ser revocada a la mesa per ERC i el PSC.

Josep Costa

Forma part de l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont i és qui ha mantingut una actitud més bel·ligerant contra de les suspensions del jutge Pablo Llarena i l’estratègia d’ERC. Això ha generat recels a les files republicanes, que el situen com a responsable del desacord amb JxCat després del ple del 2 d’octubre.

Carles Puigdemont

Ha participat directament en les negociacions sobre les suspensions -amb els presos- i és línia vermella per a JxCat, que creu que substituir els diputats és “blanquejar” la decisió de suspendre’ls del jutge. Jordi Sànchez, segons les fonts, ha mantingut la línia més dura contra les substitucions, cosa que ha propiciat moments de tensió amb Junqueras.

Oriol Junqueras

No hi ha decisió important a ERC que no passi per la presó de Lledoners. L’activitat de Junqueras és frenètica, segons fonts properes a l’exvicepresident. Fins al punt que dijous passat, quan la relació amb JxCat estava pendent d’un fil, va telefonar al Parlament per mantenir-se informat de primera mà. Ell és el primer avalador de la posició que defensa Torrent.

Pere Aragonès

Amb Oriol Junqueras a la presó i Marta Rovira a l’exili, Aragonès és el referent d’Esquerra tant al Govern com al partit. La setmana passada va fer un pas endavant quan la situació es va tornar insostenible al Parlament. Amb Torra es van fer la fotografia, però la seva interlocutora principal va ser Artadi.

Ester Capella

ERC no només la va triar perquè encapçalés la conselleria de Justícia. Ha estat implicada des del primer dia en totes les negociacions que han afectat els presos polítics, amb els quals manté un contacte assidu. També forma part del nucli reduït de JxCat i ERC que es reuneix cada quinze dies per coordinar-se.

Sergi Sabrià

Com a president del grup parlamentari, Sabrià afronta en primera persona les negociacions amb JxCat al Parlament. Això li ha comportat molt desgast les últimes setmanes, expliquen diverses fonts. Ell és qui dijous va presentar un nou acord polític amb JxCat -avalat pel Govern- que ERC acabaria desestimant.

Roger Torrent

Des del 30 de gener va marcar una línia vermella: el Parlament no desobeiria si el resultat només era simbòlic. I, malgrat l’acord polític de dijous, és la premissa que ha seguit aquesta setmana, en què s’ha negat a acceptar la fórmula de les delegacions. JxCat acusa ERC de centrar l’estratègia a protegir-lo jurídicament.