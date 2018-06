El testimoni d'una secretària judicial apunta que la Guàrdia Civil va allargar l'escorcoll a la seu d'Economia

El testimoni d'una secretària judicial de Granollers posa en dubte el relat sobre l'escorcoll a la conselleria d'Economia del 20 de setembre, una de les claus de la causa per rebel·lió contra els polítics catalans i la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Tal com avancen 'El Punt Avui' i 'Eldiario.es', la funcionària que donava fe de l'escorcoll a casa del llavors secretari general d'Economia, Josep Maria Jové, ha confirmat ara al Tribunal Suprem (TS) que a les 12.00 h el detingut va renunciar a presenciar l'escorcoll del seu despatx professional, a la seu d'Economia. Aquesta informació desacredita una de les justificacions que va donar la Guàrdia Civil de la insòlita durada de l'escorcoll –que se suma al fet que les masses haurien impedit la sortida de la comitiva judicial, segons el cos.

A les 12.00 h la comitiva judicial podia haver començat l'escorcoll al despatx de Jové en lloc d'esperar-lo fins les 20.40 h, com van fer. A això s'hi suma el fet que Jové va ser detingut a la ronda Litoral de Barcelona minuts després de les 8.00 h, però en lloc de traslladar-se a la seu d'Economia per escorcollar el seu despatx, la comitiva va fer mitja volta fins al seu domicili a les Franqueses del Vallès. L'escorcoll no va començar fins les 9.40 h perquè la secretària judicial de Granollers no volia iniciar-lo fins que arribés l'advocat Andreu Van den Eynde.

En atenció a la sol·licitud del magistrat del TS Pablo Llarena, la Guàrdia Civil ha mantingut que ni Jové ni el seu advocat van "manifestar en cap moment, ni de manera oficial ni com a comentari, que renunciava a ser present en l'escorcoll del seu despatx professional". Argumenten que ni tan sols van informar Jové de l'escorcoll del seu despatx.

L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha informat a RAC1, però, que la raó que els van donar per la inusual durada de l'escorcoll de la Guàrdia Civil als despatxos del departament va ser la dels "problemes informàtics". "El registre dels despatxos de la conselleria, pel que ens han explicat Mossos, Guàrdia Civil i testimonis, es va allargar per problemes informàtics del bolcatge de dades", ha dit la lletrada a RAC1.