Responsables d'Unipost neguen saber que el Govern els havia enviat targetes censals de l'1-O perquè les repartissin

Cinc responsables de l’empresa Unipost han assegurat al jutge que investiga els preparatius de l’1 d’Octubre que no sabien que tenien les 45.000 targetes censals que la Guàrdia Civil els va intervenir al setembre a Terrassa. Els cinc treballadors han declarat com a testimonis davant del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona.

La Guàrdia Civil va escorcollar dues vegades les seus de l'empresa -que ara es troba en concurs de creditors- a Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat. En una de les operacions van intervenir tres palès de paquets amb 45.000 targetes censals.

Segons fonts judicials, el director de zona d’Unipost a Catalunya i Balears ha reconegut al magistrat que al setembre va rebre una trucada “de la Generalitat” avisant-lo que li arribaria un enviament aquell divendres. Com que l’empresa tenia un contracte marc amb el Govern per diferents treballs ordinaris, el responsable d’Unipost ha assegurat que no va pensar “que estigués relacionat” amb l’1-O.

Ni es reparteixen ni es cobra

Els paquets van arribar finalment dissabte però no es van arribar a repartir, hauria dit l’home, perquè no hi havia albarà. Per aquesta mateixa raó, tampoc es van cobrar. L’enviament va resultar ser les targetes censals, tot i que els treballadors mai van obrir els paquets -com passa amb tots els encàrrecs- ni van sospitar que podria tenir relació amb l’1-O perquè “pensava que el producte postal hauria estat diferent”.

Aquest treballador sí que ha admès que va traslladar els paquets d’Hospitalet de Llobregat a Terrassa el mateix dissabte per evitar que els treballadors fessin córrer comentaris veient uns paquets de la Generalitat als magatzems.

Segons les mateixes fonts, tant el magistrat com les acusacions han insistit als treballadors perquè no havien obert el contingut dels paquets que els va fer arribar la Generalitat. Un altre dels exresponsables d'Unipost que ha declarat com a testimoni ha recordat que mai obren les comandes que reben per repartir de les diferents empreses perquè estarien cometent un delicte.