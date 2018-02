Comín diu que l'episodi del missatge captat del seu mòbil ha "enfortit" la confiança amb Puigdemont

El diputat d'ERC Toni Comín va assenyalar ahir a la nit que l'episodi del missatge de mòbil captat per Telecinco no només no ha perjudicat el nivell de confiança entre ell i Carles Puigdemont sinó que els ha "enfortit".

En unes declaracions al programa FAQS de TV3, Comín ha tornat a lamentar des de Brussel·les Bèlgica que el passat 31 de gener un canal de televisió gravés i emetés posteriorment un missatge privat que Puigdemont li havia enviat al seu mòbil, quelcom que ha qualificat com una "mala praxi periodística".

Segons Comín, aquell dia ell estava substituint Puigdemont en un acte públic que se celebrava a Brussel·les i, en conseqüència, "havia d'estar pendent del mòbil", la qual cosa va propiciar que pogués ser gravat el missatge de WhatsApp, encara que ha volgut deixar clar que "en absolut es pot parlar que fos una conspiració" o el resultat de les tensions polítiques entre JxCat i ERC.

El conseller de Salut destituït pel 155, que no ha volgut renunciar a la seva acta de diputat, ha explicat que "la confiança s'ha enfortit" entre Puigdemont i ell mateix, perquè tots dos es consideren "víctimes" d'aquell episodi i de la "repressió" de l'Estat espanyol.

Sobre l'actual situació política catalana i les negociacions per desbloquejar la investidura del president de la Generalitat, Comín ha explicat que, més enllà de "les legítimes discrepàncies" entre JxCat i ERC, "som aliats contra una deriva autoritària de l'Estat espanyol, que incompleix les més mínimes normes democràtiques". "Hi ha dos objectius irrenunciables com independentistes i demòcrates -ha indicat-, el primer és aixecar el 155, i l'altre és mantenir el mandat obtingut l'1 d'octubre que va ser ratificat a les eleccions del 21D".

Comín s'ha mostrat partidari, en aquest sentit, de "comptar amb els dos instruments", és a dir, amb "un govern legítim a l'exili i un altre d'efectiu a Catalunya".