"Una vida treballant al servei de l'Estat": les reaccions a la mort de Maza

La mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, aquesta tarda en una clínica de Buenos Aires ha desencadenat reaccions a les xarxes socials, especialment dels membres del govern espanyol. El primer a reaccionar ha estat el ministre de la Justícia, Rafael Catalá, que ha confirmat la mort de Maza per Twitter. Ho ha fet lloant al magistrat, que ha qualificat com a "un extraordinari jurista i servidor públic". "La justícia i el dret perden a un dels seus més destacats professionals", ha afegit.

Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales. RC — Rafael Catalá Polo (@RafaCatalaPolo) 18 de novembre de 2017

El president del govern espanyol, per la seva banda, ha expressat el seu reconeixement per a José Manuel Maza, agraint-li la feina feta "per una vida treballant al servei de l'Estat".

Ha fallecido el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín. Mi reconocimiento y agradecimiento por una vida de trabajo al servicio del Estado. Mi sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de novembre de 2017

Juan Ignacio Zoido, ministre de l'Interior, també ha expressat les seves condolències a la xarxa social i ha elogiat a Maza com a un "gran jurista". Ana Pastor, presidenta del Congrés de Diputats, i Fátima Báñez, ministra d'Ocupació i Seguretat Social, i María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, han coincidit totes tres a afegir el caràcter de "servidor públic" del fiscal general.

Descanse en paz José Manuel Maza, un gran jurista. Todo mi cariño y solidaridad para su familia, compañeros y amigos. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 18 de novembre de 2017

Mis condolencias a la familia del Fiscal General del Estado. José Manuel Maza fue un gran jurista y sobre todo un entregado servidor público. — Ana Pastor Julian (@anapastorjulian) 18 de novembre de 2017

Mi más sentido pésame a la familia y amigos de José Manuel Maza, Fiscal General del Estado. Mi gratitud personal por su dedicación siempre a nuestro país, al servicio público y a la justicia. Descanse en paz. — Fátima Báñez (@fatimaempleo) 18 de novembre de 2017

Mi más sentido pésame a la familia y compañeros del Fiscal General del Estado José Manuel Maza, gran profesional, servidor público y defensor del Estado de Derecho. Descanse en paz — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 18 de novembre de 2017

Per la seva banda, Pedro Sánchez ha expressat condolències a la família i amics del fiscal general, i Albert Rivera, el líder de Ciutadans, ha confessat sentir-se "commogut".

Nuestras condolencias a la familia y amigos del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de novembre de 2017

Conmovido con la terrible noticia. Mi más sentido pésame y todo mi apoyo a la familia del fiscal Maza, y a sus compañeros en la Fiscalía General del Estado. DEP https://t.co/Ji7mmZpKky — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de novembre de 2017

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha expressat respecte per la "intel·ligència" de Maza, malgrat les "crítiques" de la formació al fiscal.

Por muchas que hayan sido nuestras críticas al Fiscal General del Estado, sentimos su muerte y respetamos su inteligencia. Nuestro más sentido pésame a sus colegas, amigos y familiares — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 de novembre de 2017

Des de Catalunya, el perfil de la llista encapçalada per Carles Puigdemont per al 21-D, Junts per Catalunya, ha lamentat "profundament" la pèrdua del fiscal.

Lamentem profundament la mort del Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza — Junts per Catalunya (@JuntsxCataIunya) 18 de novembre de 2017

Fora de l'esfera política, des del perfil oficial de la Guàrdia Civil s'han afegit a les condolències per la mort de José Manuel Maza.