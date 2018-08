Iñaki Urdangarin obté el segon grau penitenciari

Iñaki Urdangarin obtindrà el segon grau penitenciari a la presó de Brieva, a Àvila, on està empresonat des del juny. Amb la condició del segon grau, Urdangarin podrà obtenir permisos penitenciaris per sortir del centre quan compleixi una quarta part de la seva condemna, és a dir, d'aquí 17 mesos i mig, que, en el seu cas, es compliran el desembre de l'any vinent. Llavors, si ho aprova la junta de tractament de la presó, Urdangarin podrà estar 36 dies anuals fora de Brieva.

El segon grau és una mesura que es concedeix a la majoria de presos al cap de dos mesos d'haver ingressat a la presó. L'exduc de Palma és en aquest centre penitenciari des del dia 18 de juny quan hi va ingressar després que el Tribunal Suprem el va condemnar a cinc anys i deu mesos de presó pels delictes de prevaricació continuada i malversació, tràfic d'influències i frau a l'administració i dos delictes fiscals.

Ara bé, segons fonts consultades per Europa Press, podria ser que la defensa d'Urdangarin intentés desplegar alguna estratègia per reduir l'espera per aconseguir permisos fora de la presó. De fet, el marit de la infanta Cristina ja va presentar un incident de nul·litat davant del Suprem contra la sentència, que és el tràmit previ a la presentació d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.