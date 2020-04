La IFAB aposta per donar encara més pes al VAR en el futbol

La International Football Association Board (IFAB), l’òrgan arbitral dependent de la FIFA, ha aprovat les noves normes del reglament del futbol que entraran en vigor l’1 de juliol, si el covid-19 ho permet. Aquestes modificacions s’haurien de traduir en donar encara més pes al sistema de videoarbitratge, el VAR, tot i que no es permetrà que es publiquin les converses entre els membres del cos arbitral a la sala de vídeo i qui estigui dirigint el partit sobre la gespa. Per tant, es permetrà als col·legiats de vídeo donar consells als seus companys que són a l’estadi sobre accions que no hagin vist, però sempre serà l’àrbitre sobre la gespa qui decidirà què cal fer. Per intentar evitar allargar les jugades, si n’hi una de polèmica i l’àrbitre en vol veure el vídeo, i el joc no s’ha aturat, el col·legiat podrà aturar el joc indicant que necessita mirar el VAR quan la pilota sigui lluny de les porteries. A més, els canvis intenten posar ordre en el debat sobre quines jugades es consideraran mans i quines no. Així, segons la IFAB haurien de ser mans totes les accions en què la pilota toqui el braç per sota de l’aixella, amb un matís: “Si un jugador toca de manera fortuïta la pilota amb la mà, només serà considerat infracció en cas que la jugada acabi en gol o en ocasió manifesta de gol. Si la jugada s’allarga i són diversos els tocs, la mà no es considerarà falta”. La IFAB per cert, també obrirà el debat sobre revisar com funciona el sistema de fora de joc en properes reunions.