FiraTàrrega sortirà de gira amb una trentena de companyies

“Que el festival de teatre hagi d’ajornar la seva celebració fins al 2021 no significa que deixi de tenir presència a la ciutat i fins i tot en altres llocs”, assegurava l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, el 13 de maig després d’anunciar que el format habitual de FiraTàrrega es posposava un any, així com la celebració del 40è aniversari de la popular cita urgellenca. A les portes d’una edició que tan sols mantindrà les trobades de professionals del sector al llarg dels dies 9 i 10 de setembre, però en format virtual, el compromís adquirit pel consistori targarí es comença a fer realitat.

En aquest sentit, l’organització de FiraTàrrega ha preparat una nit temàtica a base de projeccions audiovisuals relacionades amb el festival, que tindrà lloc a la capital de l’Urgell l’11 de setembre. Entre altres coses, cal destacar l’estrena d’un capítol especial del programa 30 minuts produït per FiraTàrrega que també es podrà veure a TV3.

De tota manera, el plat fort es reserva per al mes de gener, quan es donarà el tret de sortida a un circuit itinerant d’arts escèniques en directe que portarà arreu del territori una seixantena d’actuacions durant els tres primers trimestres del 2021. Es tracta d’un circuit nòmada d’espectacles de carrer en què participaran 30 companyies, 11 de les quals provinents del programa Suport a la Creació, el paquet de coproduccions amb què FiraTàrrega acompanya la creació escènica. “La resta provindran de mercats estratègics o festivals i programacions que tenen complicitats i vincles amb la Fira”, puntualitza la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, que remarca: “Ens toca ser generosos i sumar els uns amb els altres mitjançant una proposta que pretén estrènyer vincles amb espais i municipis”.

De Tàrrega al món

“La impossibilitat de fer espectacles de carrer va dur l’organització a idear un circuit itinerant d’arts escèniques amb l’esperit de traslladar la programació de la Fira a una gira que inclou els àmbits català i estatal”, explica el director de comunicació de FiraTàrrega, Eduard Ribera, que no descarta fer incursions internacionals si el context sanitari ho permet. De moment, les illes Balears i el País Valencià, a més d’Andalusia, el País Basc i Navarra, ja han manifestat el seu interès per acollir alguns dels espectacles de FiraTàrrega.

El circuit vol mantenir la proporció del 70% de propostes de carrer i el 30% de sales, amb una programació paritària i que sigui fidel a l’actual línia artística de la Fira, és a dir, identitat, territori, reflexió i compromís. L’organització també preveu la possibilitat d’acollir propostes d’altres fires o exhibicions suspeses arran del covid-19, que anirien acompanyades d’activitats de dinamització del mercat.

“Havíem de poder transformar la no presència d’activitat escènica a Tàrrega al setembre amb alguna cosa que, com a servei públic, ens permetés arribar a una ciutadania que durant molts mesos ha estat faltada d’activitat en viu”, afirma Giribet, que ja està treballant en la 40a edició del festival. “Si tot va bé, aquest circuit s’encavalcarà amb la següent edició”, assenyala Ribera. I perquè tot vagi bé, i en argot teatral, cal dir: “Molta merda!”