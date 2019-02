Almenys 25 'menes' han dormit en comissaries dels Mossos entre dilluns i dimecres

El degoteig de menors estrangers no acompanyats ('menes') que arriben i passen la nit a les comissaries catalanes no s'ha aturat. Quatre mesos després de l'allau d'arribades que va col·lapsar la Ciutat de la Justícia i les comissaries barcelonines l'estiu passat, molts d'aquests menors continuen passant nits dormint a terra a les estances policials de diferents punts de Catalunya.

Segons ha pogut confirmar l'ARA, només entre dilluns i dimecres d'aquesta setmana, almenys 25 menors estrangers que viatjaven sols han fet nit en alguna comissaria catalana. La comissaria de plaça Espanya és un dels punts on s'acumulen més nois: aquest dilluns a la nit almenys quatre nois van dormir al terra o als bancs d'aquestes estances policials. Fonts pròximes als casos expliquen que la situació era la mateixa a la comissaria de les Corts i a la de Ciutat Vella.

Agents dels Mossos, a més, han confirmat aquest diari que l'allotjament de nois a les comissaries es continua donant diàriament. "Hi ha nois dormint aquí cada dia, fins que al matí, a primera hora, els traslladem a la DGAIA; d'altres es cansen d'esperar i simplement marxen, perquè no estan detinguts", asseguren aquestes fonts, que també apunten que dilluns i dimarts són els dies en què se n'acumulen més, perquè van arribant durant el cap de setmana.

Ahir el sindicat de Mossos d'Esquadra SAP-Fepol també va tornar a denunciar la situació a les xarxes socials. En un tuit el sindicat dels agents va lamentar que la situació encara no s'hagi solucionat.

Aquests representants dels agents asseguren: "Ens hem malacostumat a veure imatges denigrants i lamentables com aquesta", en referència als nois dormint a terra o als bancs de les estances policials, en aquest cas concret a la comissaria d'Arenys de Mar, al Maresme. El sindicat també reclama a la Fiscalia de Menors que es pronunciï sobre l'escrit que els agents van "presentar ja fa més de quatre mesos".

Davant d'aquest degoteig constant, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies admet que encara hi ha menors en aquesta situació i assegura que durant aquest 2019 ja han creat 135 places noves per intentar acollir-los (80 són en pisos de 16 a 21 anys; 20 en pisos per a majors de 18 anys, i 35 són en un centre de primera acollida). A més, la setmana que ve està previst que se n'obrin 20 més.

Un centre per evitar que els nois dormin a comissaria

Tot i el gran ritme de creació de places per acollir aquests menors (la Generalitat ha creat gairebé 160 centres amb més de 2.600 places en l'últim any i mig), les arribades continuen desbordant el sistema, que encara no té capacitat per assumir tots els nois que arriben. Per això la conselleria, dirigida per Chakir el Homrani, assegura, a més, que continuen treballant per poder obrir el Centre d'Atenció Immediata a la primavera.

Tal com va avançar l'ARA, aquest mes de gener el Govern va anunciar la seva intenció de crear un centre únic per evitar que els 'menes' passin les primeres nits a comissaria. "Hem d’evitar, en la mesura que sigui possible, el que va ens va passar el 2018”, reconeixia a l'ARA la secretària d’Infància, Georgina Oliva.

El nou centre, que encara no té una ubicació determinada, hauria d'obrir a la primavera i està previst que funcioni les 24 hores al dia. Aquesta instal·lació comptarà amb professionals del sector social i una parella de mossos permanentment. Els agents podran derivar els menors a qualsevol hora del dia i, un cop allà, els treballadors socials els atendran: si tenen algun problema de salut se’ls derivarà a un hospital i si es troben bé els agents els identificaran. “El centre no tindrà llits”, va remarcar Oliva, que va assegurar que tot aquest procés es farà en qüestió d’hores i després se’ls assignarà una plaça en un centre tutelat.

El temps corre en contra de la DGAIA en aquest cas perquè, segons les previsions del mateix departament d'Afers Socials, la Generalitat preveu que, lluny de reduir-se, el volum d'arribades de menors estrangers no acompanyats augmenti. Els càlculs interns del departament estimen que aquest 2019 arribaran a Catalunya més de 5.500 menors estrangers no acompanyats: aquesta xifra representa 1.867 'menes' més dels que van arribar el 2018, que va tancar amb una xifra de 3.659 nouvinguts.

Segons ha pogut saber l’ARA, aquesta projecció de xifres és la que el Govern preveu en un escenari mitjà, és a dir, com a futur més probable: això vol dir que la conselleria no descarta que la xifra superi les previsions. De fet, algunes entitats ja calculen que el volum de nois que viatgen sols es podria arribar a doblar.